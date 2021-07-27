Yine ayarı kaçırdı! İrem Derici bakın ne için Netflix'e seslendi?

İrem Derici, kısa süre içinde Türkçe pop müziğin önemli yıldızlarından biri haline geldi. Geniş kitlelerin karşısına ilk kez fenomen yarışma "O Ses Türkiye" ile çıkan ünlü şarkıcı, yarışmada başarılı olamadı. Ancak bu ilk adımdan sonra şöhret basamaklarını hızla çıkmaya başladı. Azmi ve üretkenliği sayesinde her yıl pek çok sevilen şarkıya imza atmayı başaran İrem Derici, renkli kişiliğiyle de rakiplerinden sıyrıldı. Dinleyicinin alışık olmadığı kadar dobra ve cesur tavırları olan ünlü şarkıcı, bu sayede kısa süre içinde büyük bir hayran kitlesi edindi. Bu duruşunu sosyal medyada da koruyan ve Instagram'da 7.4 milyon takipçiye sahip olan İrem Derici, her gün onlarca paylaşım yapıyor.

Netflix'e seslendi

Son olarak, yakın arkadaşı ve dans eğitmeni Ömer Yeşilbaş'ın doğum gününü kutladı.

Birlikte dans ettikleri anları paylaşan ve arkadaşına övgüler yağdıran İrem Derici, olayı Netflix'e kadar götürdü: "Üstün yeteneğin, insanlığın, sabrın, azmin... Bambaşka bir şeysin! Netflix uyuma, bu herifin hikayesini film yapacağızdır."

