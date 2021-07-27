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  4. Yine ayarı kaçırdı! İrem Derici bakın ne için Netflix'e seslendi?

Yine ayarı kaçırdı! İrem Derici bakın ne için Netflix'e seslendi?

27.07.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak, arkadaşının doğum gününü kutlarken Netflix'e seslenmesi takipçilerini çok güldürdü.

Yine ayarı kaçırdı! İrem Derici bakın ne için Netflix'e seslendi?

İrem Derici, kısa süre içinde Türkçe pop müziğin önemli yıldızlarından biri haline geldi. Geniş kitlelerin karşısına ilk kez fenomen yarışma "O Ses Türkiye" ile çıkan ünlü şarkıcı, yarışmada başarılı olamadı. Ancak bu ilk adımdan sonra şöhret basamaklarını hızla çıkmaya başladı. Azmi ve üretkenliği sayesinde her yıl pek çok sevilen şarkıya imza atmayı başaran İrem Derici, renkli kişiliğiyle de rakiplerinden sıyrıldı. Dinleyicinin alışık olmadığı kadar dobra ve cesur tavırları olan ünlü şarkıcı, bu sayede kısa süre içinde büyük bir hayran kitlesi edindi. Bu duruşunu sosyal medyada da koruyan ve Instagram'da 7.4 milyon takipçiye sahip olan İrem Derici, her gün onlarca paylaşım yapıyor.

Netflix'e seslendi

İrem Derici Ömer Yeşilbaş

Son olarak, yakın arkadaşı ve dans eğitmeni Ömer Yeşilbaş'ın doğum gününü kutladı.

İrem Derici

Birlikte dans ettikleri anları paylaşan ve arkadaşına övgüler yağdıran İrem Derici, olayı Netflix'e kadar götürdü: "Üstün yeteneğin, insanlığın, sabrın, azmin... Bambaşka bir şeysin! Netflix uyuma, bu herifin hikayesini film yapacağızdır."

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Netflix İrem Derici Instagram
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