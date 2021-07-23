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  4. Yine çok konuşuldu! Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in bikinili fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Yine çok konuşuldu! Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in bikinili fotoğrafları sosyal medyayı salladı

23.07.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen oyuncu Burcu Özberk, başrol oynadığı "Aşk Mantık İntikam" dizisinin setine bayram vesilesiyle kısa bir ara verdi. Tatilde çektiği bikinili fotoğraflar ise sosyal medyayı salladı.

Yine çok konuşuldu! Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in bikinili fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, konservatuvar yıllarında televizyondan ve setlerden uzak duran bir öğrenci olmayı seçti. Ama okulu biter bitmez fenomen dizi "Muhteşem Yüzyıl" ile televizyon dünyasına ilk adımını atacak kadar şanslıydı. Hemen ardından 2015'in en sevilen dizilerinden "Güneşin Kızları"nda oynayan Burcu Özberk, daha sonra "Afili Aşk" ve "Şahane Damat" gibi sevilen romantik komedilerde başrol oynadı. Geçtiğimiz sezon "Çocukluk" dizisi ile hayli farklı bir tarzla ekrana dönse de, dizi erkenden final yaptı. Bir süre dinlenen Burcu Özberk, izleyicinin onu görmeye alıştığı bir romantik komedi dizisiyle döndü. Başrol oynadığı "Aşk Mantık İntikam", bu yaz başlayan diğer dizilerin aksine daha ilk bölümüyle çok iyi izlenme oranları yakaladı. Hala da sezonun en sevilen dizisi olmaya devam ediyor. Bu durumdan hayli memnun olan Burcu Özberk, bayram vesilesiyle yoğun tempoya da kısa bir ara verme fırsatı buldu.

Tatil özeti

Burcu Özberk

Tatil boyunca sık sık paylaşım yapan Burcu Özberk, son olarak tatilinin son gününe dair detayları içeren fotoğraflar paylaştı.

Burcu Özberk

"Tatilin son gününü koyamamıştım özeti niyetine paylaşayım." diyen ünlü oyuncunun bikinili fotoğrafları sosyal medyayı fena salladı.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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