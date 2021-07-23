Yine çok konuşuldu! Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in bikinili fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, konservatuvar yıllarında televizyondan ve setlerden uzak duran bir öğrenci olmayı seçti. Ama okulu biter bitmez fenomen dizi "Muhteşem Yüzyıl" ile televizyon dünyasına ilk adımını atacak kadar şanslıydı. Hemen ardından 2015'in en sevilen dizilerinden "Güneşin Kızları"nda oynayan Burcu Özberk, daha sonra "Afili Aşk" ve "Şahane Damat" gibi sevilen romantik komedilerde başrol oynadı. Geçtiğimiz sezon "Çocukluk" dizisi ile hayli farklı bir tarzla ekrana dönse de, dizi erkenden final yaptı. Bir süre dinlenen Burcu Özberk, izleyicinin onu görmeye alıştığı bir romantik komedi dizisiyle döndü. Başrol oynadığı "Aşk Mantık İntikam", bu yaz başlayan diğer dizilerin aksine daha ilk bölümüyle çok iyi izlenme oranları yakaladı. Hala da sezonun en sevilen dizisi olmaya devam ediyor. Bu durumdan hayli memnun olan Burcu Özberk, bayram vesilesiyle yoğun tempoya da kısa bir ara verme fırsatı buldu.

Tatil özeti

Tatil boyunca sık sık paylaşım yapan Burcu Özberk, son olarak tatilinin son gününe dair detayları içeren fotoğraflar paylaştı.

"Tatilin son gününü koyamamıştım özeti niyetine paylaşayım." diyen ünlü oyuncunun bikinili fotoğrafları sosyal medyayı fena salladı.

