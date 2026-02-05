Mynet Trend

Yine Simpsonlar yine kehanet: Mailllerde o isim de geçiyor! Kod adı: Epstein

The Simpsons dizisinin, Jeffrey Epstein ile ilgili olayları önceden bildiği yönündeki iddialar, son günlerde yeniden gündeme geldi. Dizideki bazı sahnelerin, Epstein'in suçlarını ve bağlantılarını andırması, komplo teorilerini körükledi. Dizinin yaratıcısı Matt Groening'in de Epstein belgelerinde adının geçmesi, tartışmaları daha da alevlendirdi.

Yine Simpsonlar yine kehanet: Mailllerde o isim de geçiyor! Kod adı: Epstein
Çiğdem Berfin Sevinç

The Simpsons, yayınlandığı günden bu yana Donald Trump’ın başkanlığı, ekonomik krizler ve küresel olaylarla ilgili sahneleriyle sık sık “kehanet” iddialarına konu oldu. Dizide yıllar önce işlenen bazı konuların daha sonra gerçeğe dönüşmesi, izleyicilerin dikkatini çekmişti. Ancak bu kez Jeffrey Epstein belgeleri ile birlikte çok daha tartışmalı bir yerden gündem oldu.

Yine Simpsonlar yine kehanet: Mailllerde o isim de geçiyor! Kod adı: Epstein 1

EPSTEİN DETAYI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Son günlerde tartışmaların odağına ise Jeffrey Epstein girdi. Dizinin bazı bölümlerinde yer alan sahnelerin, Epstein’in suçları ve bağlantılarını çağrıştırdığı öne sürüldü. Özellikle 2001 yılında yayınlanan bir bölümde geçen “gizemli ada” mesajı, Epstein’in suç merkezi haline gelen adasını akıllara getirdi.

Yine Simpsonlar yine kehanet: Mailllerde o isim de geçiyor! Kod adı: Epstein 2

MATT GROENİNG İDDİASI TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ

İddiaları güçlendiren bir diğer unsur ise dizinin yaratıcısı Matt Groening’in adının Epstein belgelerinde geçtiği iddiası oldu. Groening’in Epstein ile bağlantılı olduğu yönündeki söylentiler, dizideki sahnelerin bir “tesadüf mü yoksa mesaj mı” olduğu sorusunu gündeme taşıdı.

Yine Simpsonlar yine kehanet: Mailllerde o isim de geçiyor! Kod adı: Epstein 3

KOMPLO TEORİLERİ HAVADA UÇUŞUYOR

Bazı komplo teorisyenleri, Simpsonlar senaristlerinin Epstein çevresinden bilgi aldığı ve bu bilgileri bölümlerde şifreli mesajlar halinde kullandığını iddia ediyor. Hatta dizinin, Epstein’in suçlarını dolaylı yoldan ifşa etmek için bir araç olduğu öne sürülüyor.

Yine Simpsonlar yine kehanet: Mailllerde o isim de geçiyor! Kod adı: Epstein 4

