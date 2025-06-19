Yine Space X faciası: Test sırasında roket patladı! Elon Musk hüsrana uğradı! İşte o görüntüler...

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Starbase fırlatma merkezinde, Elon Musk’ın SpaceX roketi test sırasında patladı ve dev bir ateş topuna döndü.

HÜSRANA UĞRATTI

Gece saatlerinde ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Starbase fırlatma merkezinde hareketli saatler yaşandı. Elon Musk'ın Starship 36 roketi Starbase test sahasında saat 23:00 sularında statik ateşleme testine tabi tutulurken roketin burnu aniden açıldı. Ekran bir anda bembeyaz oldu ve ışık gittiğinde yerde yayılan dev bir ateş topunun yanı sıra siyah duman görüldü.

"HERKES GÜVENDE" AÇIKLAMASI

SpaceX yaptığı açıklamada, roketin "Starbase'deki bir test standında büyük bir anormallik yaşadığını" söyledi. Şirket, "Operasyon boyunca sahanın etrafında güvenli bir alan sağlandı ve tüm personel güvende" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Yıldız Üssü ekibimiz, yerel yetkililerle birlikte test sahasını ve yakın çevresini güvenli hale getirmek için aktif olarak çalışıyor. Çevre topluluklardaki sakinler için herhangi bir tehlike bulunmadığı ve güvenlik operasyonları devam ederken kişilerin bölgeye yaklaşmaya çalışmamaları rica edildi" denildi.