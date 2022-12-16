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Yitik eş anlamlısı nedir? Yitik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.12.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçedeki birçok kelimenin birden fazla anlamı bulunur. Bu sebeple kelimelerin eş anlamlı karşılıklarında da çeşitlilik görülebilir. Yitik kelimesi iki farklı anlamı ile kullanılabilen ve eş anlamlı karşılığı olan bir kelimedir. İsim ve sıfat türlerindedir. Kayıp olan, kaybedilen her şey için kullanılabilen yitik kelimesi ve yitiğin eş anlamlısı kullanılabilir. Peki, yitiğin eş anlamlısı nedir?

Yitik eş anlamlısı nedir? Yitik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçede "kaybolmak" anlamında kullanılan "yit-" fiilinden türeyen yitik kelimesi iki farklı anlama sahiptir. İsim ve sıfat görevinde kullanılan yitik kelimesi konuşma dilinde kaybedilen, yitirilen nesneler, kişiler, olaylar ya da durumları ifade edebilmek için kullanılır. Türk Dil Kurumu da yitik kelimesi iki farklı tanım kullanmıştır:

  • Kayıp olan şey
  • Kaybedilmiş, yitirilmiş
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Yitik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler farklı ifade edilmelerinin yanı sıra aralarında anlam birliği bulunur. Yani bazı kelimeler farklı yazılsa da o kelimeler aynı anlamları karşılayabilirler ve birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Eş anlamlılar cümle içinde birbirleri yerine kullanılsa da deyim, atasözü ya da birleşik kelimeler gibi kalıplaşmış ifadelerde eş anlamlı kelimeleri kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar.

Kayıp olan ya da kaybedilmiş her şey için yitik kelimesi kullanılabilir. Yitik eş anlamlısı olan kelime, yitik hangi anlamda kullanıldıysa o anlama göre yitik kelimesi yerine geçebilir. Yitik kelimesinin eş anlamı olan ve cümle içinde kullanıldığı anlamına göre yitik kelimesi yerine geçebilecek olan kelime:

  • Kayıp
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Yitiğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin anlamlarını pekiştirmek için en sık kullanılan yöntemler arasında o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak yer alır. Bu sayede birden fazla anlamı olan kelimenin hangi anlamı ile kullanıldığı da kolayca tespit edilebilir. Yitik kelimesinin anlamını pekiştirebilmek için yitik kelimesi ile ve yitiğin eş anlamlısı olan kelimeyle kurulan bazı cümlelere şu örnekler verilebilir:

  • Onca yıl sonra dönüp geriye baktığında yitik bir hayat görüyor ve hayal kırıklığına uğruyorsun.
  • Bu mücadelenin içinde kayıp ruhunun olması, başaramayacağın anlamına gelmiyor.
  • Kayıp zamanların yerine yenisi gelmiyor, zamanını iyi değerlendir.
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