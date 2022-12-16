Yitik eş anlamlısı nedir? Yitik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçede "kaybolmak" anlamında kullanılan "yit-" fiilinden türeyen yitik kelimesi iki farklı anlama sahiptir. İsim ve sıfat görevinde kullanılan yitik kelimesi konuşma dilinde kaybedilen, yitirilen nesneler, kişiler, olaylar ya da durumları ifade edebilmek için kullanılır. Türk Dil Kurumu da yitik kelimesi iki farklı tanım kullanmıştır:

Kayıp olan şey

Kaybedilmiş, yitirilmiş

Yitik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler farklı ifade edilmelerinin yanı sıra aralarında anlam birliği bulunur. Yani bazı kelimeler farklı yazılsa da o kelimeler aynı anlamları karşılayabilirler ve birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Eş anlamlılar cümle içinde birbirleri yerine kullanılsa da deyim, atasözü ya da birleşik kelimeler gibi kalıplaşmış ifadelerde eş anlamlı kelimeleri kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar.

Kayıp olan ya da kaybedilmiş her şey için yitik kelimesi kullanılabilir. Yitik eş anlamlısı olan kelime, yitik hangi anlamda kullanıldıysa o anlama göre yitik kelimesi yerine geçebilir. Yitik kelimesinin eş anlamı olan ve cümle içinde kullanıldığı anlamına göre yitik kelimesi yerine geçebilecek olan kelime:

Kayıp

Yitiğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin anlamlarını pekiştirmek için en sık kullanılan yöntemler arasında o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak yer alır. Bu sayede birden fazla anlamı olan kelimenin hangi anlamı ile kullanıldığı da kolayca tespit edilebilir. Yitik kelimesinin anlamını pekiştirebilmek için yitik kelimesi ile ve yitiğin eş anlamlısı olan kelimeyle kurulan bazı cümlelere şu örnekler verilebilir: