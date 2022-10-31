Yiyenler hayran kalıyor: Dakuaz tarifi! Dacquoise (Dakuaz) nasıl yapılır?

Fransız mutfağının eşsiz tatlıları tüm dünya tarafından sevilerek tüketiliyor. Dakuaz tatlısı da en sevilen lezzetler arasında bulunuyor. Çikolata veya istediğiniz meyveyi kullanarak yapabileceğiniz dakuaz pastasının tadı enfes oluyor. Dakuaz nasıl yapılır? merak ediyorsanız bu dakuaz tarifini kesinlikle denemelisiniz.
Dakuaz tatlısı çıtır hamuru ve kremsi dokudaki kremasıyla yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Hamurunda kullanılan badem unu lezzetine lezzet katıyor. Bu eşsiz tarif oldukça kolay bir şekilde yapılıyor.
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