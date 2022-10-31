Yiyenler hayran kalıyor: Dakuaz tarifi! Dacquoise (Dakuaz) nasıl yapılır?

Dakuaz tatlısı çıtır hamuru ve kremsi dokudaki kremasıyla yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Hamurunda kullanılan badem unu lezzetine lezzet katıyor. Bu eşsiz tarif oldukça kolay bir şekilde yapılıyor.

MALZEMELER Dacquoise (kek) için;

90 gr pudra şekeri

20 gr un

100 gr badem unu

150 gr yumurta beyazı

70 gr şeker

4 gr krem tartar (yoksa 4-5 damla limon suyu)

Bir tutam tuz

Ganaj (krema) için;

100 gr beyaz çikolata

100 gr krema

Meyve sosu;

15 adet vişne

40 Gr şeker

30 ml su (1/2 çay bardağı)

20 gr mısır nişastası

1-2 damla limon suyu

Bir tutam tuz

TARİF Badem unu, un ve pudra şekeri birbiriyle iyice karıştırılır. Başka bir kapta yumurta beyazı, tuz ve kremtartar (limon suyu) blender ile düşük ayarda çırpılır.

Kopuk kıvamına geldiğinde orta devirde, şeker yavaş yavaş eklenerek çırpmaya devam edilir.

Mereng kıvam aldığında toz malzemeler eklenir. Spatula ile karıştırılır. Sıkma torbasına alınan karışım pişirme kağıdına (ince olmayacak) şekillendirilir.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-14 dk pişirilir.

Ganaj için ısıtılmış kremaya beyaz çikolata eklenip karıştırılarak eritilir. Dolapta kıvam alması için soğumaya alınır.

Soğuyan ganaj mikserle çırpılarak krema kıvamına getirilir. Meyve sosu malzemeleri küçük tencereye alınır ve sos kıvamına gelene kadar karıştırılarak pişirilir.

Fırından alınan dacquoiseler in üzerine pudra şekeri serpilir. Bir dacquoisenin üzerine sıkma torbasına alınan kremadan sıkılır.

Meyve sosu arasına koyulur. Diğer dacquoise üzerine kapatılır.

AFİYET OLSUN!



