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Yiyenler hayran kalıyor: Dakuaz tarifi! Dacquoise (Dakuaz) nasıl yapılır?

31.10.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız mutfağının eşsiz tatlıları tüm dünya tarafından sevilerek tüketiliyor. Dakuaz tatlısı da en sevilen lezzetler arasında bulunuyor. Çikolata veya istediğiniz meyveyi kullanarak yapabileceğiniz dakuaz pastasının tadı enfes oluyor. Dakuaz nasıl yapılır? merak ediyorsanız bu dakuaz tarifini kesinlikle denemelisiniz.

Yiyenler hayran kalıyor: Dakuaz tarifi! Dacquoise (Dakuaz) nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 15dk

Dakuaz tatlısı çıtır hamuru ve kremsi dokudaki kremasıyla yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Hamurunda kullanılan badem unu lezzetine lezzet katıyor. Bu eşsiz tarif oldukça kolay bir şekilde yapılıyor.

MALZEMELER

  • Dacquoise (kek) için;
  • 90 gr pudra şekeri
  • 20 gr un
  • 100 gr badem unu
  • 150 gr yumurta beyazı
  • 70 gr şeker
  • 4 gr krem tartar (yoksa 4-5 damla limon suyu)
  • Bir tutam tuz
  • Ganaj (krema) için;
  • 100 gr beyaz çikolata
  • 100 gr krema
  • Meyve sosu;
  • 15 adet vişne
  • 40 Gr şeker
  • 30 ml su (1/2 çay bardağı)
  • 20 gr mısır nişastası
  • 1-2 damla limon suyu
  • Bir tutam tuz

TARİF

  • Badem unu, un ve pudra şekeri birbiriyle iyice karıştırılır. Başka bir kapta yumurta beyazı, tuz ve kremtartar (limon suyu) blender ile düşük ayarda çırpılır.
  • Kopuk kıvamına geldiğinde orta devirde, şeker yavaş yavaş eklenerek çırpmaya devam edilir.
  • Mereng kıvam aldığında toz malzemeler eklenir. Spatula ile karıştırılır. Sıkma torbasına alınan karışım pişirme kağıdına (ince olmayacak) şekillendirilir.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-14 dk pişirilir.
  • Ganaj için ısıtılmış kremaya beyaz çikolata eklenip karıştırılarak eritilir. Dolapta kıvam alması için soğumaya alınır.
  • Soğuyan ganaj mikserle çırpılarak krema kıvamına getirilir. Meyve sosu malzemeleri küçük tencereye alınır ve sos kıvamına gelene kadar karıştırılarak pişirilir.
  • Fırından alınan dacquoiseler in üzerine pudra şekeri serpilir. Bir dacquoisenin üzerine sıkma torbasına alınan kremadan sıkılır.
  • Meyve sosu arasına koyulur. Diğer dacquoise üzerine kapatılır.

AFİYET OLSUN!


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