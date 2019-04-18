Yoğun bakımdaki Orhan Gencebay'ın son durumu: Çok büyük badire atlattık

Şarkılarıyla ve filmleriyle hafızalarda yer edinen sanatçı Orhan Gencebay, dün akşam göğüs ağrısı nedeniyle kaldırıldığı özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Anjiyo operasyonu geçiren Orhan Gençebay’a 3 stent takıldı.

'ÇOK BÜYÜK BADİRE ATLATTIK'

Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, usta sanatçının sağlık durumunu Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Şükürler olsun Rabbim'e... Sevenlerine, yavrularına ve bana bağışladı... Anjio esnasında çok büyük bir badire atlattık. Allah doktorlarımızdan razı olsun. Arayan soran, tüm gönül dostlarımıza çok teşekkür ediyorum..."