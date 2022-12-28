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Yoğun eş anlamlısı nedir? Yoğun kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.12.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe zengin diller arasındadır. Pek çok dil ile çeşitli alışverişlerde bulunmuştur. Gerek kültürel, ekonomik, sosyal gerek ise kelime ve sözcük gruplarıyla da etkileşim sağlanmıştır. Ayrıca Türkçe kendi içerisinde de gelişip çeşitlenerek kelime dağarcığını zenginleştirmiştir. Yoğun kelimesi de bunlardan biridir. Türkçe kökenli olan ve mecaz anlamda da kullanılabilen yoğun kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yoğun eş anlamlısı nedir? Yoğun kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yoğun kelimesinin kökeni Eski Türkçeye dayanır. Kelime Eski Türkçe “kalın, kaba” anlamına gelen "yoġun" sözcüğünden evrilmiştir. "Yoğunlaşmak", "yoğunluk" sözcükleriyle kök olarak benzer özelliklere sahiptir. Yoğunun eş anlamlısı bulunduğu gibi farklı anlam karşılıkları da bulunabilir. Türk Dil Kurumuna göre yoğun kelimesinin anlam karşılıkları aşağıdadır:

  • (sıfat) Hacmine oranla ağırlığı çok olan
  • (sıfat) Koyu, kalın
  • (sıfat) Etkisi güçlü olan, ağır koku
  • (sıfat, mecaz) Artmış, çoğalmış bir durumda olan
  • (sıfat, mecaz) Dolu, sıkı, sıkışık, çok, konsantre
  • (sıfat, mecaz) Şişman, iri, tombul
  • (sıfat, halk ağzında) Kaba, kalın, iri elek/iğne

Yoğun kelimesini içeren cümleler aşağıdadır:

  • O bölgede nüfus yoğundur.
  • Puslu havada yoğun bir kükürt kokusu üzerime sinmişti.
  • Yediğim pastanın çikolatası oldukça yoğundu.
  • Sabah trafiğinin yoğunluğundan işe yetişemedim.
  • Bugün çok yoğunum, yarın görüşsek daha iyi olacak.
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Yoğun kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yoğun kelimesinin eş anlamı olan kelimeler oldukça fazladır. Yoğunun eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Ağır
  • Derin
  • Hummalı
  • Kalın
  • Kesif
  • Konsantre
  • Sıkı
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Yoğunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yoğun eş anlamlısı kelimelerle çeşitli örnek cümleler kurulabilir. Yoğunun eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Eve girer girmez ağır bir yemek kokusu karşılamıştı.
  • Sabaha karşı bu saatler hava karanlık ve derin bir sessizlik içerisindeydi ev.
  • Bayram temizliği diye evde hummalı bir temizlik yapılıyordu.
  • Dışarıda kalın bir sis tabakası vardı.
  • Aydınlığa nazaran karanlık sanki daha kesif ve görülebilirdi.
  • Konsantre bir şekilde derslerine çalışıyordu.
  • Seninle daha sıkı bir temasımız olsun isterdim
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