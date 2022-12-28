Yoğun eş anlamlısı nedir? Yoğun kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yoğun kelimesinin kökeni Eski Türkçeye dayanır. Kelime Eski Türkçe “kalın, kaba” anlamına gelen "yoġun" sözcüğünden evrilmiştir. "Yoğunlaşmak", "yoğunluk" sözcükleriyle kök olarak benzer özelliklere sahiptir. Yoğunun eş anlamlısı bulunduğu gibi farklı anlam karşılıkları da bulunabilir. Türk Dil Kurumuna göre yoğun kelimesinin anlam karşılıkları aşağıdadır:

(sıfat) Hacmine oranla ağırlığı çok olan

(sıfat) Koyu, kalın

(sıfat) Etkisi güçlü olan, ağır koku

(sıfat, mecaz) Artmış, çoğalmış bir durumda olan

(sıfat, mecaz) Dolu, sıkı, sıkışık, çok, konsantre

(sıfat, mecaz) Şişman, iri, tombul

(sıfat, halk ağzında) Kaba, kalın, iri elek/iğne

Yoğun kelimesini içeren cümleler aşağıdadır:

O bölgede nüfus yoğundur.

Puslu havada yoğun bir kükürt kokusu üzerime sinmişti.

Yediğim pastanın çikolatası oldukça yoğundu.

Sabah trafiğinin yoğunluğundan işe yetişemedim.

Bugün çok yoğunum, yarın görüşsek daha iyi olacak.

Yoğun kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yoğun kelimesinin eş anlamı olan kelimeler oldukça fazladır. Yoğunun eş anlamlısı olan kelimeler:

Ağır

Derin

Hummalı

Kalın

Kesif

Konsantre

Sıkı

Yoğunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

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