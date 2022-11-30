Ülkü eş anlamlısı nedir? Ülkü kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ülkü kelimesinin kökeni tam olarak belli değildir. Ülkü kelimesinin Moğolca "üliger" kelimesinden alıntı olduğu düşünülür. Ülkü kelimesi Türkçenin yeni döneminde türetilmiş bir kelimedir ve Fransızca "idéa" kelimesinin karşılığı olarak türetildiği düşünülmektedir. Türkçe kökenli olduğu kabul edilen bir kelime olan ülkü kelimesi ulaşılmak istenen anlamında da kullanılır. Farklı birkaç anlamı ifade eden ülkü kelimesinin anlamları şu şekilde sıralanabilir:

Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey

İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke

Gerçekte olmayıp yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey

Ülkü kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Ülkünün eş anlamlısı olan kelimeler ülkü yerine kullanılabilen kelimelerdir. Bu kelimeler eş anlamlı olduklarından dolayı yazılışları ve okunuşları farklı olsa da ülkü ile aynı anlama gelir. Birbirleri yerine kullanılabilen anlamdaş kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak da adlandırılır. Farklı kelime alternatifleri açısından büyük bir öneme sahip olan eş anlamlı kelimeler zengin bir kelime dağarcığına sahip olmaya da yardımcı olur. Ülkü kelimesinin eş anlamı olan sözcükler de yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı olsa da cümlede bu anlamlarda kullanılır. Birbirleri yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Ülkü eş anlamlısı olan kelimeler:

Dava

İdeal

Mefkûre

Şiar

Vizyon

Ülkünün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ülkü kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük; ideal sözcüğüdür. Ülkü kadar kutsal olmayan bu kelime cümle içinde ülkü yerine kullanılabilen bir kelimedir. Fransızca kökenli bir kelime olan ideal, dilimize Fransızcadan geçmiştir. İdeal kelimesi ile ilgili örnek cümleler, ülkü kelimesi yerine kullanılabildiğini gösterir. Ülkünün eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir;