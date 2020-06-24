Yok Artık! : Ahmet Kural Sıla'yı Darp Etti!

Bir tarafta jön algımızı değiştiren, oyunculuğuna hayran bıraktıran yakışıklı oyuncu Ahmet Kural. Diğer tarafta ise güzelliğiyle büyüleyen, sesine aşık olduğumuz kadın Sıla. Bu ikilinin adını bir arada duyduğumuzda, ilk yan yana fotoğraflarını gördüğümüzde kabul edelim ki hepimiz biraz heyecanlandık ve çok fazla yakıştıklarını düşündük. Fakat aşk dolu pozlarıyla içimizi eriten çiftimiz en nihayetinde ayrılık kararı vermiş ve sevenlerini hayal kırıklığına uğratmıştı. Tekrardan barıştıklarına dair magazin gündeminde birtakım haberler dönmeye başlayınca Sıla'nın menajerinden beklediğimiz haber geldi: Barıştılar. Bu açıklamanın ardından çiftin evlilik yolunda ilerlediğini sansak da geçtiğimiz günlerde Sıla'nın, Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürüp savcılığa başvurmasıyla şoka uğradık.

1.İşte Ahmet Kural-Sıla aşkının belgelendiği ilk fotoğraf

Bu fotoğrafla başlayan ilişki, çiftin her anını birlikte geçirdiği, birbirlerinin başarıyla mutlu oldukları ve herkesin imrenerek baktığı bir aşka dönüştü.

2.Aşkın tarifi olarak tanımladık bu bakışı

Çok uzun bir süre boyunca Ahmet Kural Sıla'ya bakıyor cümlesinin çıkış noktası olan bu fotoğrafa baktığımızda çiftimizin aşklarının doludizgin ilerlediğinden emindik.