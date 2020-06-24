MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yok Artık! : Ahmet Kural Sıla'yı Darp Etti!

Yok Artık! : Ahmet Kural Sıla'yı Darp Etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 11:38 | Son Güncelleme

Bir tarafta jön algımızı değiştiren, oyunculuğuna hayran bıraktıran yakışıklı oyuncu Ahmet Kural.

Yok Artık! : Ahmet Kural Sıla'yı Darp Etti!

Bir tarafta jön algımızı değiştiren, oyunculuğuna hayran bıraktıran yakışıklı oyuncu Ahmet Kural. Diğer tarafta ise güzelliğiyle büyüleyen, sesine aşık olduğumuz kadın Sıla. Bu ikilinin adını bir arada duyduğumuzda, ilk yan yana fotoğraflarını gördüğümüzde kabul edelim ki hepimiz biraz heyecanlandık ve çok fazla yakıştıklarını düşündük. Fakat aşk dolu pozlarıyla içimizi eriten çiftimiz en nihayetinde ayrılık kararı vermiş ve sevenlerini hayal kırıklığına uğratmıştı. Tekrardan barıştıklarına dair magazin gündeminde birtakım haberler dönmeye başlayınca Sıla'nın menajerinden beklediğimiz haber geldi: Barıştılar. Bu açıklamanın ardından çiftin evlilik yolunda ilerlediğini sansak da geçtiğimiz günlerde Sıla'nın, Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürüp savcılığa başvurmasıyla şoka uğradık.

1.İşte Ahmet Kural-Sıla aşkının belgelendiği ilk fotoğraf

Bu fotoğrafla başlayan ilişki, çiftin her anını birlikte geçirdiği, birbirlerinin başarıyla mutlu oldukları ve herkesin imrenerek baktığı bir aşka dönüştü.

2.Aşkın tarifi olarak tanımladık bu bakışı

Çok uzun bir süre boyunca Ahmet Kural Sıla'ya bakıyor cümlesinin çıkış noktası olan bu fotoğrafa baktığımızda çiftimizin aşklarının doludizgin ilerlediğinden emindik.

3.Vee 2018'in ilk günlerinde ayrılık haberi magazin gündemine oturdu

İddialara göre kıskançlık krizine giren Ahmet Kural öfkesini kontrol edememiş ve Sıla'ya tokat atmıştı. Bu hareketin ardından sonlanan ilişkide taraflar sessizliğini korurken biz de kesin olarak ayrıldıklarına ikna olmuştuk.

4.Bu bir barışma işareti miydi?

Geçtiğimiz ekin ayında rast geldiğimiz bu fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Sıla'nın menajeri beklenen açıklamayı yaptı: Ahmet Kural ve Sıla çifti barıştı.

5.Meğer ilişkileri kaldığı yerden devam etmiyormuş

Sıla, Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

6.Mahkemeden Ahmet Kural hakkında 3 aylık uzaklaştırma kararı çıktı

Ahmet Kural'dan şikayetçi olarak savcılığa ifade vermeye gelen Sıla'nın tavrı gayet netti; "İfade vermeye geldim. Ahmet Kural’dan şikayetçiyim”. Ünlü şarkıcının savcılığa verdiği ifade ise kan donduran cinsten: "Yerlerde sürüklendim, kafamı duvarlara vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım" dedi.

Yaklaşık 45 dakika boyunca hem psikolojik hem de fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten Sıla ifadesinde, Ahmet Kural kendisine saldırdıktan sonra evden kaçmaya çalıştığını fakat Ahmet Kural'ın kendisine yakaladığını ve tekrar bir boğuşma olduğunu, zorlukla kapıyı açarak ortamdan kurtulduğunu ve panikle şoförünü arayıp şoförü tarafından kurtarıldığını belirtti.

Konuyla alakalı Sıla'nın avukatı ise "Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturmamız oldu. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık, hukuk devletinin gereği olarak. Artık bundan sonra top yargıda, yargı bir karar verecek" ifadelerini kullandı.

Öfkesini kontrol edemeyip sevgilisini darp eden Ahmet Kural'a biz diyecek bir söz bulamıyoruz. Belki sizin söyleyecek şeyleriniz vardır!


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
PARTNEROyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandıOyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Korkutan uyarı! '6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir'

Korkutan uyarı! '6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir'

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Aşık’ın çocuklarının feryadı yürek yaktı: Biz annemizi istiyoruz

Çocuklarının feryadı yürek yaktı: Biz annemizi istiyoruz

Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü

Yağmur ünlü oyuncuyu vurdu! Tiyatrosuna yıldırım düştü

Rojda Demirer'in aşk kokan tatil pozu

Rojda Demirer'in aşk kokan tatil pozu

Seda Sayan güzellik sırrını açıkladı

Seda Sayan güzellik sırrını açıkladı

Aslı Bekiroğlu meslektaşlarını ti'ye aldı

Aslı Bekiroğlu meslektaşlarını ti'ye aldı

Enerji Vermesi İçin Her Gün Arkadaşının Spermini İçen Kadın

Enerji Vermesi İçin Her Gün Arkadaşının Spermini İçen Kadın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.