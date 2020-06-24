Yok Artık! : Ahmet Kural Sıla'yı Darp Etti!

Bir tarafta jön algımızı değiştiren, oyunculuğuna hayran bıraktıran yakışıklı oyuncu Ahmet Kural. Diğer tarafta ise güzelliğiyle büyüleyen, sesine aşık olduğumuz kadın Sıla. Bu ikilinin adını bir arada duyduğumuzda, ilk yan yana fotoğraflarını gördüğümüzde kabul edelim ki hepimiz biraz heyecanlandık ve çok fazla yakıştıklarını düşündük. Fakat aşk dolu pozlarıyla içimizi eriten çiftimiz en nihayetinde ayrılık kararı vermiş ve sevenlerini hayal kırıklığına uğratmıştı. Tekrardan barıştıklarına dair magazin gündeminde birtakım haberler dönmeye başlayınca Sıla'nın menajerinden beklediğimiz haber geldi: Barıştılar. Bu açıklamanın ardından çiftin evlilik yolunda ilerlediğini sansak da geçtiğimiz günlerde Sıla'nın, Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürüp savcılığa başvurmasıyla şoka uğradık.
Bu fotoğrafla başlayan ilişki, çiftin her anını birlikte geçirdiği, birbirlerinin başarıyla mutlu oldukları ve herkesin imrenerek baktığı bir aşka dönüştü.
Çok uzun bir süre boyunca Ahmet Kural Sıla'ya bakıyor cümlesinin çıkış noktası olan bu fotoğrafa baktığımızda çiftimizin aşklarının doludizgin ilerlediğinden emindik.
İddialara göre kıskançlık krizine giren Ahmet Kural öfkesini kontrol edememiş ve Sıla'ya tokat atmıştı. Bu hareketin ardından sonlanan ilişkide taraflar sessizliğini korurken biz de kesin olarak ayrıldıklarına ikna olmuştuk.
Geçtiğimiz ekin ayında rast geldiğimiz bu fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Sıla'nın menajeri beklenen açıklamayı yaptı: Ahmet Kural ve Sıla çifti barıştı.
Sıla, Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.
Ahmet Kural'dan şikayetçi olarak savcılığa ifade vermeye gelen Sıla'nın tavrı gayet netti; "İfade vermeye geldim. Ahmet Kural’dan şikayetçiyim”. Ünlü şarkıcının savcılığa verdiği ifade ise kan donduran cinsten: "Yerlerde sürüklendim, kafamı duvarlara vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım" dedi.
Yaklaşık 45 dakika boyunca hem psikolojik hem de fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten Sıla ifadesinde, Ahmet Kural kendisine saldırdıktan sonra evden kaçmaya çalıştığını fakat Ahmet Kural'ın kendisine yakaladığını ve tekrar bir boğuşma olduğunu, zorlukla kapıyı açarak ortamdan kurtulduğunu ve panikle şoförünü arayıp şoförü tarafından kurtarıldığını belirtti.
Konuyla alakalı Sıla'nın avukatı ise "Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturmamız oldu. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık, hukuk devletinin gereği olarak. Artık bundan sonra top yargıda, yargı bir karar verecek" ifadelerini kullandı.
Öfkesini kontrol edemeyip sevgilisini darp eden Ahmet Kural'a biz diyecek bir söz bulamıyoruz. Belki sizin söyleyecek şeyleriniz vardır!
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