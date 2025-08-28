EĞİTİM

YÖK Başkanı açıkladı: Depremzede öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkı uzatıldı mı?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için tanınan özel öğrencilik hakkının 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkında açıklama yaptı.

DEPREM SONRASI, ÖZEL ÖĞRENCİLİK VERİLMESİ KARARLAŞTIRMIŞTI

Yükseköğretim Kurulu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aldığı kararla depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri halinde özel öğrencilik verilmesini kararlaştırmıştı.

1 YIL DAHA UZATILDI

2023-2024 ve 2024-2025 akademik yıllarında geçerli olan karar; Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından 1 yıl daha uzatıldı.

YÖK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Depremzede öğrencimiz Emre, sosyal medya üzerinden depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere tanıdığımız özel öğrencilik hakkının uzatılmasını talep etti. Bugünkü Yürütme Kurulumuzda bu konuyu görüşmüş ve karara bağlamıştık. Özel öğrencilik hakkının bir yıl süreyle uzatılmasına karar verdik. Özel öğrencilik hakkından yararlanan depremzede öğrencilerimize bu müjdeyi vermek isterim. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize ve Emre’ye selamlarımı iletiyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

