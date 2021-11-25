HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yok böyle olay! Kaza yapan sürücü araçtaki yaralı kişileri bırakıp kaçtı

Yok böyle olay! Kaza yapan sürücü araçtaki yaralı kişileri bırakıp kaçtı

25.11.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli'de reflüje çıkarak takla atan otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçtı. Görenlerin ekiplere haber verdiği kazada, araçtaki yaralı kişileri ardında bırakan şahıs, izini kaybettirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yok böyle olay! Kaza yapan sürücü araçtaki yaralı kişileri bırakıp kaçtı

Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan istikametine giden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Murat Ay ve Burçak Ay araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralılar ambulansa alınarak Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yaralıların araçta üç kişi olduklarını söylemesi üzerine polis ekipleri çevrede otomobil sürücüsünü aradı. Sürücü olay yerinde bulunamadı. Kaza yapan otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Kadıköy metrosundaki dehşette yeni gelişme! Saldırgan yakalandıKadıköy metrosundaki dehşette yeni gelişme! Saldırgan yakalandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şişli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cengiz Kurtoğlu'ndan iş insanına bıçaklı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Cengiz Kurtoğlu'ndan iş insanına bıçaklı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Merkez Bankasından ekonomi zirvesi

Merkez Bankasından ekonomi zirvesi

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı!

Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı!

Göreve geldikten 7 saat sonra istifa etti

Göreve geldikten 7 saat sonra istifa etti

Hastanede korkunç olay! Sabaha karşı çalışanlar fark etti

Hastanede korkunç olay! Sabaha karşı çalışanlar fark etti

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.