Şahıs eş anlamlısı nedir? Şahsın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şahıs kelimesi Türkçemize Arapçadan gelmiştir. Arapça "şḫṣ" kökünden gelen türetilen ve “kişi, birey, belli bir kişi” anlamlarında kullanılan "şaḫṣ" sözcüğünden alıntıdır. Şahsen, şahsi, şahsiyat ve şahsiyet kelimeler de şahıs kelimesinden türetilmiştir. Dilimize benzer anlamda geçen ve hâlâ aynı anlamda kullanılan şahıs kelimesinin eş anlamı bulunduğu gibi bir tane anlam karşılığı vardır. Türk Dil Kurumuna göre şahsın anlam karşılığı "kişi"dir. Şahıs kelimesini içinde bulunduran cümleler aşağıdadır:
Şahıs kelimesi bir tane anlam karşılığına sahip olduğu gibi şahıs eş anlamlısı olan bir tane kelime vardır. Bu kelime şahısla aynı anlamı karşılar ve bu nedenle de şahsın eş anlamlısı olan kelime olarak adlandırılır. Şahıs kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "kişi" kelimesidir.
Şahıs kelimesinin eş anlamı olan kelime kişidir. Şahıs Arapça kökenli olsa da şahsın eş anlamlısı olan kişi kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Kişi kelimesi, şahıs eş anlamlısı olduğu için cümle içinde şahıs yerine kullanılabilir. Şahıs kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ile örnek cümleler şu şekildedir: