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Şahıs eş anlamlısı nedir? Şahsın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca birçok dil etkileşim içerisinde olmuştur. Toplumsal, sosyolojik ve kültürel gibi çeşitli alanlarda etkileşim sağlandığı gibi dil ve edebiyat alanında da etkilenmiştir. Türkçe de bu diller arasında yer alır. Türkçe ve Arapça etkileşimden birçok kelime ve anlam günümüze kadar ulaşmıştır. Şahıs kelimesi de Arapçayla olan çeşitli alışverişler sayesinde kelime dağarcığımıza girmiştir. Peki, şahıs kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Şahıs eş anlamlısı nedir? Şahsın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şahıs kelimesi Türkçemize Arapçadan gelmiştir. Arapça "şḫṣ" kökünden gelen türetilen ve “kişi, birey, belli bir kişi” anlamlarında kullanılan "şaḫṣ" sözcüğünden alıntıdır. Şahsen, şahsi, şahsiyat ve şahsiyet kelimeler de şahıs kelimesinden türetilmiştir. Dilimize benzer anlamda geçen ve hâlâ aynı anlamda kullanılan şahıs kelimesinin eş anlamı bulunduğu gibi bir tane anlam karşılığı vardır. Türk Dil Kurumuna göre şahsın anlam karşılığı "kişi"dir. Şahıs kelimesini içinde bulunduran cümleler aşağıdadır:

  • Senin gibi bir şahsa bunların yapılması hiç hoş olmamış
  • Hangi şahıslarla muhatap oldun tek tek bilmek istiyorum.
  • Tanımadığım şahıslarla neden yakınlık kurayım anlamadım.
  • Eğer sen de istiyorsan bazı şahısları düğüne davet etmeyebiliriz.
  • Mutlu ve huzurlu olduğun şahısların kıymetini bilmelisin.
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Şahıs kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Şahıs kelimesi bir tane anlam karşılığına sahip olduğu gibi şahıs eş anlamlısı olan bir tane kelime vardır. Bu kelime şahısla aynı anlamı karşılar ve bu nedenle de şahsın eş anlamlısı olan kelime olarak adlandırılır. Şahıs kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "kişi" kelimesidir.

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Şahsın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şahıs kelimesinin eş anlamı olan kelime kişidir. Şahıs Arapça kökenli olsa da şahsın eş anlamlısı olan kişi kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Kişi kelimesi, şahıs eş anlamlısı olduğu için cümle içinde şahıs yerine kullanılabilir. Şahıs kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ile örnek cümleler şu şekildedir:

  • Bir kişi ne yapacağını en iyi kendisi bilir.
  • Ne kadar özgür bir kişi olursan ol merhametin yoksa hiçsindir.
  • Sizin gibi bir kişi karşısında ne tepki vereceğimi bilemiyorum.
  • Hangi kişi bunu bir başkasına yapabilir ki?
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