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Sürat eş anlamlısı nedir? Sürat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.11.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca Türk ve Arap topluluklarının birbirlerine coğrafi olarak yakın olması iki topluluğun birbirini çeşitli alanlarda etkilemesini sağlamıştır. Bu etkileşimler ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda olabileceği gibi diller arasında da olmuştur. Özellikle eski dönemlerde Arapçanın bilim dili olarak kabul edilmesi pek çok dilin Arapçadan etkilenmesini sağlamıştır. Arapça kökenli bir kelime olan sürat kelimesi de dilimizde uzun zamandır bulunur. Peki, süratin eş anlamlısı nedir?

Sürat eş anlamlısı nedir? Sürat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe ve Arapçanın birbirini etkilemesi sonucunda hem Türkçeden Arapçaya hem de Arapçadan Türkçeye çeşitli kelimeler ve anlamlar geçmiştir. Sürat kelimesi de Arapçadan Türkçeye geçmiş bir kelimedir. Arapçada "hızlı gitme, hız" anlamlarında kullanılan "surʿat" kelimesinden alıntılanmıştır. Türkçeleşerek dilimize "sürat" olarak geçen kelime anlamını korumuştur. Türk Dil Kurumuna göre sulh kelimesinin anlam karşılığı şu şekildedir:

  • (isim) Hızlılık, çabukluk, ivinti.
  • (isim, fizik) Hız.

Sürat kelimesinin cümle içerisinde kullanımı aşağıda verilmiştir:

  • Araba süratli bir şekilde hareket ediyordu.
  • Senin bu süratli hareketlerin ne zaman geçecek?
  • El becerisi kadar zihin yeteneklerinin de bu kadar sürati olmasına herkes hayrandı.
  • Süratini azaltmadan koşmaya devam ederse muhtemelen düşecek.
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Sürat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler hemen hemen her dilde görülür. Türkçe de eş anlamlılık konusunda oldukça zengindir ve neredeyse her kelimenin bir ya da birden fazla anlamdaşı vardır. Anlamdaş olarak da isimlendirilen eş anlamlılar farklı yazılmalarına rağmen anlam karşılığı olarak aynı ya da benzerdir. Anlam olarak benzer olmaları da cümle içinde birbirleri yerine kullanılmalarını sağlayarak ifadeleri çeşitlendirir ve zenginleştirir. Hemen hemen her kelimede olduğu gibi sürat kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de vardır. Süratin eş anlamlısı olan bu kelimeler süratle aynı anlamı taşırlar ancak süratle farklı yazılırlar. Sürat eş anlamlısı kelimeler:

  • Çabukluk
  • Hız
  • Hızlılık
  • İvinti
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Süratin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sürat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurulabilir. Bu örnek cümleler sayesinde kelimelerin kullanım alanları pekiştirilir. Süratin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Biraz hız lütfen, biraz daha coşku arkadaşlar!
  • Bu ivintili tavırların hepimizi panik ediyor.
  • Araba sürerken fazla hız hayatınızı tehlikeye atar.
  • Hızlılıkla hallettiği işler karşısında hayran kalmıştık.
  • Monoton hayatından çıkmak için çok uğraşmasına rağmen şu an her şeyin umulmaz bir çabukluğa sürüklenmesinden de pek hoşnut değildi.
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