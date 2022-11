Sürat eş anlamlısı nedir? Sürat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe ve Arapçanın birbirini etkilemesi sonucunda hem Türkçeden Arapçaya hem de Arapçadan Türkçeye çeşitli kelimeler ve anlamlar geçmiştir. Sürat kelimesi de Arapçadan Türkçeye geçmiş bir kelimedir. Arapçada "hızlı gitme, hız" anlamlarında kullanılan "surʿat" kelimesinden alıntılanmıştır. Türkçeleşerek dilimize "sürat" olarak geçen kelime anlamını korumuştur. Türk Dil Kurumuna göre sulh kelimesinin anlam karşılığı şu şekildedir:

(isim) Hızlılık, çabukluk, ivinti.

(isim, fizik) Hız.

Sürat kelimesinin cümle içerisinde kullanımı aşağıda verilmiştir:

Araba süratli bir şekilde hareket ediyordu.

Senin bu süratli hareketlerin ne zaman geçecek?

El becerisi kadar zihin yeteneklerinin de bu kadar sürati olmasına herkes hayrandı.

Süratini azaltmadan koşmaya devam ederse muhtemelen düşecek.

Sürat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler hemen hemen her dilde görülür. Türkçe de eş anlamlılık konusunda oldukça zengindir ve neredeyse her kelimenin bir ya da birden fazla anlamdaşı vardır. Anlamdaş olarak da isimlendirilen eş anlamlılar farklı yazılmalarına rağmen anlam karşılığı olarak aynı ya da benzerdir. Anlam olarak benzer olmaları da cümle içinde birbirleri yerine kullanılmalarını sağlayarak ifadeleri çeşitlendirir ve zenginleştirir. Hemen hemen her kelimede olduğu gibi sürat kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de vardır. Süratin eş anlamlısı olan bu kelimeler süratle aynı anlamı taşırlar ancak süratle farklı yazılırlar. Sürat eş anlamlısı kelimeler:

Çabukluk

Hız

Hızlılık

İvinti

Süratin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sürat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurulabilir. Bu örnek cümleler sayesinde kelimelerin kullanım alanları pekiştirilir. Süratin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: