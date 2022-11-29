Suçsuz eş anlamlısı nedir? Suçsuz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Suçsuz kelimesi Eski Türkçeden günümüze kadar korunarak ve gelişerek gelen suç sözcüğünden köken almıştır. Eski Türkçe bir kelime olan suç, “bükülme, yönünden sapma, reddetme” anlamına gelen "suç" sözcüğünden evrilmiş ve çeşitli eklerle türetilmiştir. Bu sözcük ayrıca Eski Türkçe su- “bükülmek, boyun eğmek” fiilinden gelip Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir. Kullanımı oldukça eskiye dayanan suç sözcüğüne çeşitli ekler eklenerek farklı kelimeler türetilmiştir. Suçsuz kelimesi de "suç" köküne "+sUz" ekinin eklenmesiyle türetilmiş bir kelimedir. İsim ve sıfat olarak kullanılabilen suçsuz kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlam karşılığı aşağıda listelenmiştir:

Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum.

Suçsuz sözcüğünü içerisinde bulunduran örnek cümleler kurmak gerekirse:

Küçük çocuk, annesine suçsuzmuş gibi bakıyordu.

Bu konuda suçsuz olduğunu ancak belirterek kanıtlayabilirsiz.

Hakim, mahkemede asıl suçsuzu görüp kararını verdi.

Bu durum karşısında kimin suçsuz olduğunu kestiremiyorum.

Umursamaz insanlar her zaman suçsuz olduğunu düşünür.

Bu suçsuz tavırlarının hiçbirinin gerçek olduğunu düşünmüyorum.

Suçsuz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Çeşitli dillerde rastlanan suç kelimesinin anlam karşılığı bulunduğu gibi suçsuzun eş anlamlısı da bulunabilir. Suçsuz kelimesi Türkçe kökenli olsa da suçsuz kelimesinin eş anlamı olan kelime Arapça kökenli bir kelimedir. Suçsuz eş anlamlısı kelime:

Masum

Masum kelimesi Arapça "maʿṣūm" kelimesinden alıntılanan bir kelimedir.

Suçsuzun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı olan kelimeler genellikle yabancı kökenli kelimelerden oluşur. Bir ya da birden fazla eş anlama sahip olan kelimelerden bazılarının farklı kökenli olmasının sebebi de diğer dillerle yaşanan etkileşimlerdir. Suçsuz kelimesinin eş anlamı olan masum kelimesi de farklı kökenlidir. Suçsuzun eş anlamlısı masumla örnek cümleler: