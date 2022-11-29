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Suçsuz eş anlamlısı nedir? Suçsuz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

29.11.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, tarih boyunca birçok dille iç içe olmuştur. Kültürel, ekonomik ve sosyolojik kimi konular ile alakalı alışverişlerde bulunduğu gibi kelime ve kelime gruplarıyla da etkileşim sonucunda alışverişler oluşmuştur. Kimi zaman ise kendi içerisinde yenilemeye ve köklü değişimlere gitmiştir. Suçsuz kelimesi de Eski Türkçe kökenli suç kelimesinden türetilmiştir. Peki, suçsuz kelimesinin eş anlamlısı nedir ve cümle içerisinde kullanımı nasıl olur?

Suçsuz eş anlamlısı nedir? Suçsuz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Suçsuz kelimesi Eski Türkçeden günümüze kadar korunarak ve gelişerek gelen suç sözcüğünden köken almıştır. Eski Türkçe bir kelime olan suç, “bükülme, yönünden sapma, reddetme” anlamına gelen "suç" sözcüğünden evrilmiş ve çeşitli eklerle türetilmiştir. Bu sözcük ayrıca Eski Türkçe su- “bükülmek, boyun eğmek” fiilinden gelip Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir. Kullanımı oldukça eskiye dayanan suç sözcüğüne çeşitli ekler eklenerek farklı kelimeler türetilmiştir. Suçsuz kelimesi de "suç" köküne "+sUz" ekinin eklenmesiyle türetilmiş bir kelimedir. İsim ve sıfat olarak kullanılabilen suçsuz kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlam karşılığı aşağıda listelenmiştir:

  • Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum.

Suçsuz sözcüğünü içerisinde bulunduran örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Küçük çocuk, annesine suçsuzmuş gibi bakıyordu.
  • Bu konuda suçsuz olduğunu ancak belirterek kanıtlayabilirsiz.
  • Hakim, mahkemede asıl suçsuzu görüp kararını verdi.
  • Bu durum karşısında kimin suçsuz olduğunu kestiremiyorum.
  • Umursamaz insanlar her zaman suçsuz olduğunu düşünür.
  • Bu suçsuz tavırlarının hiçbirinin gerçek olduğunu düşünmüyorum.
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Suçsuz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Çeşitli dillerde rastlanan suç kelimesinin anlam karşılığı bulunduğu gibi suçsuzun eş anlamlısı da bulunabilir. Suçsuz kelimesi Türkçe kökenli olsa da suçsuz kelimesinin eş anlamı olan kelime Arapça kökenli bir kelimedir. Suçsuz eş anlamlısı kelime:

  • Masum

Masum kelimesi Arapça "maʿṣūm" kelimesinden alıntılanan bir kelimedir.

Suç eş anlamlısı nedir? Suç eş anlamlısı nedir?

Suçsuzun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı olan kelimeler genellikle yabancı kökenli kelimelerden oluşur. Bir ya da birden fazla eş anlama sahip olan kelimelerden bazılarının farklı kökenli olmasının sebebi de diğer dillerle yaşanan etkileşimlerdir. Suçsuz kelimesinin eş anlamı olan masum kelimesi de farklı kökenlidir. Suçsuzun eş anlamlısı masumla örnek cümleler:

  • Masum bakışlarının ardında suçlu birisi yatıyordu.
  • Onun o kadar masum göründüğüne bakmayın, sinirlenince tüm masumluğu gider.
  • Genç adamın masum olduğu kanıtlanınca herkes mutlu olmuştu.
  • Masum tavırlarıyla insanın gözünü boyuyordu.
  • Bu tartışmada masum olan tarafı bulmak için çok düşünmek lazım.
  • Bu durumda masum taraf sen görünüyorsun.
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