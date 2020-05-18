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Yol Arkadaşım nerede çekildi? İşte Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncu kadrosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 19:59 | Son Güncelleme

Komedi filmi Yol Arkadaşım bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanıyor. 3 Adam ile tanınan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrollerde oynadığı Yol Arkadaşım filminde, tesadüf eseri yolları kesişen Onur ve Şeref'in İstanbul'dan Ayvalık'a olan seyahatleri sırasında yaşadıkları eğlenceli olaylar konu alınıyor. Peki Yol Arkadaşım filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Yol Arkadaşım konusu ve oyuncu kadrosu.

Yol Arkadaşım nerede çekildi? İşte Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Yol Arkadaşım filminin konusu merak ediliyor. Yol Arkadaşım filminde kimler oynuyor? Yol Arkadaşım filminin bir kısmı İstanbul’da bir kısmı ise Ayvalık’ta çekildi. Başarısız bir ilaç mümessili olan Onur ve Şeref’in başından geçenlerinin anlatıldığı filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstleniyor.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU

İşinde zor günler geçiren, hayatında sıkıntılı bir dönemden geçen ilaç mümessili Onur (Oğuzhan Koç), Kurban Bayramı yaklaşırken başarması güç görevlerle karşı karşıya kalmıştır. Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak için bir an önce orada olması, öte yandan kısa süre önce kaybettiği işini de geri kazanması gerekmektedir. Bir telefon uygulaması aracılığıyla Ayvalık yolculuğunda yanına yol arkadaşı olarak aldığı Şeref'in (İbrahim Büyükak) varlığı ise bu işleri başarabilmesi için en büyük engel olacaktır. Şeref'in yol boyu başına açtığı belalar, öte yandan yolculuk sırasında tanıştıkları Bahar (Aslı Bekiroğlu), Onur için bu yolculuğu unutulmaz kılacaktır.

İlk olarak 27 Ekim 2017'de vizyona giren Yol Arkadaşım, Yaz Festivali nedeniyle 25 Mayıs 2018'de 2. kez gösterime girdi.

YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI

Oğuzhan Koç

İbrahim Büyükak

Aslı Bekiroğlu

Eda Ece

Emre Kınay

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