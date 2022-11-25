Taze eş anlamlısı nedir? Taze kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarih boyunca toplumlar birbirleri ile etkileşim hâlinde olmuştur. Her toplum etkileşim hâlinde olduğu toplumlardan çeşitli açılardan etkilenebilir. Toplumlar birbirlerini dil, din, kültür açısından etkilenir. Dil yönünden birbirinden etkilenen toplumlar kelime alışverişinde bulunurlar. Türkçe de birçok farklı toplumla iletişim hâlinde bulunmuş ve farklı kökenli kelimeleri kendi bünyesine katmıştır. Taze sözcüğü farklı kökenli sözcüklerden birisidir. Farsça kökenli olan taze kelimesi dilimizde yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür. Yazılı ve sözlü konuşma dilinde sıklıkla kullanılan taze sözcüğü uzun zamandır dilimizde varlığını sürdürmektedir. Farsçada “yeni, diri, canlı” anlamlarına gelen "tāze" kelimesinden alıntıdır. Dilimize de benzer anlamlarla geçmiştir. Tazenin anlamları TDK'de şu şekilde verilmiştir:

Bayatlamamış olan, bozulmamış

Dinç, yıpranmamış, yorulmamış

Kuru olmayan, körpe

Yeni, zamanı geçmemiş olan

Genç kadın

Taze kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Taze sözcüğü Farsça kökenli bir sözcüktür. Dilimizde çok uzun zamandır kullanılan taze kelimesinin birden fazla farklı anlamı vardır. Taze sözcüğünü tekrar etmemi gereken durumlarda taze kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri kullanabiliriz. Tazenin eş anlamlısı olan kelimeler:

Taravetli

Yaş

Taze sözcüğünü kullandığımız her cümlede taze eş anlamlısı olan kelimeleri tazenin kullanabiliriz ve anlatım bozukluğu oluşmaz.

Tazenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Taze sözcüğü genel olarak olumlu anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Farklı kökenli olan sözcüğün eş anlamlıları da dilimizde sıklıkla cümle içinde kullanılır. Taze sözcüğü ve eş anlamlıları ile örnek cümleler kurmak mümkündür. Tazenin eş anlamlılarıyla örnek cümleler: