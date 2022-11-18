Tümce eş anlamlısı nedir? Tümce eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tümce kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "tam, bütün" anlamına gelen "tüm" sözcüğüne getirilen "+çA" son ekiyle türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre tümce kelimesi "bir duygu ya da düşünceyi, bir olayı ya da isteği, ve bir yargıyı bildirmek amacıyla tek başına çekimli bir eylem olan ve özne, tümleç ve yüklem gibi ögelerden oluşan sözcük dizisi ve kelime topluluğu" yani "cümle" olarak ifade edilir. Kelimelerden oluşan tümce, bazen bir kelimeden de oluşabilir. Biz tümcenin oluşabilmesi için çekimli bir yüklem olmalıdır.

Tümce kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede bazı kelimeler birden fazla eş anlama sahipken bazı kelimelerin bir tane eş anlamlısı vardır. Tümcenin eş anlamlısı olan kelime de "cümle" kelimesidir. Özellikle günlük yaşamda cümle kelimesi tümce kelimesinden daha sık kullanılır. Tümce yerine kullanılabilen cümle, kullanıldığı zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz.

Tümce kelimesi yerine kullanılabilen ve tümcenin anlamdaşı olan "cümle" kelimesi de aynı anlamı ifade eder. Günlük yaşamda tümce yerine cümle kullanılsa da özellikle dil bilgisi terimlerinde tümce kelimesi de sık bir şekilde kullanılır. Tümcenin eş anlamı olan sözcüğü bilmek, yazılı ve sözlü metinlerde kullanmak daha etkin bir konuşma diline sahip olmaya yarar sağlar.

Tümcenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tümce kelimesinin eş anlamı olarak kullanılabilen sözcük cümle sözcüğüdür. Anlamları aynı ama yazılışları farklı olan bu iki kelime amaca uygun olarak değerlendirilir. Tümce kelimesi özellikle eser ve yazılı kaynaklarda karşımıza çıkarken, cümle kelimesi daha çok günlük konuşma dilinde kullanılır. Aynı anlamı ifade eden tümce ve cümle kelimelerinin daha iyi anlaşılması için örnekler verilebilir. Tümce eş anlamlısı olan cümle kelimesiyle örnek cümleler: