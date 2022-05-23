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  4. Yolcu otobüsünde pes dedirten olay! Tişörtün altından çıkanlara kimse inanamadı

Yolcu otobüsünde pes dedirten olay! Tişörtün altından çıkanlara kimse inanamadı

23.05.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durduran polisler, narkotik köpeğinin de yardımıyla bir yolcunun üzerinde 940 gram esrar yakaladı. Şüphelinin polise yakalanmamak için esrarları vücuduna sarması ise görenleri hayrete düşürdü.

Yolcu otobüsünde pes dedirten olay! Tişörtün altından çıkanlara kimse inanamadı

Bolu'da, polisin durdurduğu bir yolcu otobüsünde vücuduna sardığı 940 gram esrarla yakalanan Yusuf K., gözaltına alındı.

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İHBAR GELDİ, 'SEZAR' BULDU

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği ‘Sezar’ eşliğinde arama yapıldı. Yolculardan Yusuf K.'nın vücuduna sarılı 940 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Yusuf K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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polis
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