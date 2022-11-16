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Yolcu uçağı pilotu türbülansın ardındaki gerçeği anlattı! Uçaktan korkan yolcular bilmek istemeyecek

16.11.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir yolcu uçağı pilotu olan Eser Aksan türbülansta uçmanın gerçekte nasıl bir his olduğunu ve o durumda pilotların kontrolü sağlamak için yaptığı manevraları Sun Online Travel’a anlattı. Şiddetli türbülans sırasında pilotun uçağı kontrol edemediğini ifade eden Aksan’ın açıklamaları gündem yarattı.

Yolcu uçağı pilotu türbülansın ardındaki gerçeği anlattı! Uçaktan korkan yolcular bilmek istemeyecek

Türbülans hemen hemen yolcunun uçak seyahatleri sırasında yaşadığı durumlardan biridir. Yolcular genellikle kendilerini çaresiz hissettiği için türbülans sırasında büyük bir korku ve panik yaşarlar. Bu anlarda pilotların yaşadıklarını ise pilot Esen Aksan Sun Online Travel’a anlattı. İşte türbülans hakkında hiç bilmediğini gerçekler...

“BİZİM KONTROLÜMÜZDE DEĞİL AMA YİNE DE UÇUYOR”

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Şiddetli türbülans sırasında uçağın kontrolünün pilotta olmadığını belirten Aksan, “Şiddetli türbülansta uçağı kontrol edemiyoruz. Bu, ters döneceği veya başka bir şey olacağı anlamına gelmiyor, sadece o anda bizim kontrolümüzde değil, ama yine de uçuyor. Belli bir zamanda sona eriyor ve sonra tekrar kontrol bizde ve irtifa kazanmamız ya da kaybetmemiz gerekiyor ya da uçak hangi durumda olursa olsun, bunu düzeltmemiz gerekiyor. Yolcular düşeceğimizi düşünüyor ancak öyle bir şey olmuyor” dedi.

Yolcuların uçuş sırasında kemerlerinin takılı olmasının gerektiğini vurgulayan Aksan, “Açık hava türbülansı var ve en zoru da bu. Onu göremiyoruz. Nerede olduğunu bilmiyoruz ve etrafından uçmamıza imkan yok. Tehlikeli olan bu çünkü bunu tahmin edemeyiz, her şey olur. Yolculara her zaman kemerlerinizi takmalarını söylememizin nedeni bu , emniyet kemeri işareti yanmıyorsa bile kemerlerinizi takmanız gerekiyor.Dağlık yerlerde veya dağlık varış noktalarında ve yaz havasında, bu bize mekanik türbülans veriyor, ancak bu, önümüzde olduğunu bildiğimiz bir şey, böylece tahmin edebiliyoruz." diye konuştu.

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uçak türbülans

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