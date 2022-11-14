Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. 90 metrede! Gökyüzünden bir kapı gibi... Uçurumun kenarına inşa edilen tuvalet herkesi meraklandırdı

90 metrede! Gökyüzünden bir kapı gibi... Uçurumun kenarına inşa edilen tuvalet herkesi meraklandırdı

14.11.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Chongqing yakınlarındaki doğal bir nokta inşa edilen çatısız cam yapı görenleri şaşkına çevirdi. Gökyüzüne açılan bir kapıyı anımsatan cam yapı içerisine girenlere harika manzaralar sunuyor. Ancak bu yapının asıl işlevini öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü cam alan tamamen turistler için tuvalet olarak inşa edildi.

90 metrede! Gökyüzünden bir kapı gibi... Uçurumun kenarına inşa edilen tuvalet herkesi meraklandırdı

Güneybatı Çin'deki Chongqing şehri yakınlarında 90 metrelik bir uçurumun kenarına inşa edilen tuvalet görenleri şaşkına çevirdi. Projenin yaratıcısı Bay Yang yerel basına yaptığı açıklamada tuvaletin ziyaretçilerin manzarayı izlerken sıradışı bir tuvalet deneyimi yaşamaları için inşa edildiğini söyledi. Bay Yang yaptığı açıklamada, “Turistlerin ihtiyaçlar için doğal bir nokta inşa edilmiş birçok tuvalet bulunuyor. Turistlerin tuvaleti kullanırken farklı bir deneyim yaşaması için tasarıma yaratıcılığı dahil ettik” dedi.

FOSEPTİK TANKINA GÖNDERİLİYOR

1

Yapının ‘uçan tuvalet’ olarak isimlendirildiğini belirten Bay Yang, tuvalet kabininin ana parçaya bir köprü yardımıyla bağlandığını söyledi. Bay Yang, dış duvarın tamamen aynalı olduğu ve manzarayı yansıttığı için lavabonun bile seyir platformu olarak kullanılabileceğini açıkladı. Yapı aynı zamanda geleneksel klozetin tuvaletin atıkları alt kısmında bulunan fosseptik tankına boşaltarak gerçek bir tuvalet olarak da kullanılabilir.

2

Bay Yang, turistlerin yükseklik korkusu olması durumunda yakınlarda geleneksel tuvaletler olduğunu da sözlerine ekledi. Tuhaf tuvaletin yanı sıra, yerel basına göre, manzaralı noktada ayrıca balık izlerken tuvalete gidebileceğiniz bir deniz tuvaleti, kaleydoskop gibi bir aynalı saray tuvaleti ve diğer süslü tuvaletler var.

İlginizi Çekebilir

Aşık olduğu öğrencisiyle evlenmek için cinsiyet değiştirdi!

Aşık olduğu öğrencisiyle evlenmek için cinsiyet değiştirdi!

 Hadım etmeye çalıştı! Cinsel organında morluk fark edilince...

Hadım etmeye çalıştı! Cinsel organında morluk fark edilince...

 Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

 Onlarca yıl önce çekildi! Komplo teorilerini ateşledi

Onlarca yıl önce çekildi! Komplo teorilerini ateşledi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginç yasak! Şişme bebek ve penis kostümleri artık yokİlginç yasak! Şişme bebek ve penis kostümleri artık yok
İşte Türkiye'nin en pahalı kahvaltısı, kişi başı...İşte Türkiye'nin en pahalı kahvaltısı, kişi başı...
Maymun bluzunu indirmeye çalıştı! Engelleyince yüzüne tokat yediMaymun bluzunu indirmeye çalıştı! Engelleyince yüzüne tokat yedi
Anahtar Kelimeler:
Çin tuvalet

En Çok Okunan Trend Haberler

Eyfel Kulesi’nin önüne taksiyi park edip yetişkin filmi çektiler

Eyfel Kulesi’nin önüne taksiyi park edip yetişkin filmi çektiler

Onlarca yıl önce çekildi! Komplo teorilerini ateşledi

Onlarca yıl önce çekildi! Komplo teorilerini ateşledi

CJ Perry'den yarı çıplak paylaşım! Soyunup mutfağa girince...

CJ Perry'den yarı çıplak paylaşım! Soyunup mutfağa girince...

Taksim patlaması dünya basınında!

Taksim patlaması dünya basınında!

İlginizi Çekebilir

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Kahve makinesinden termosa, ayakkabıdan monta... Flaş fırsatları kaçırmayın!

Kahve makinesinden termosa, ayakkabıdan monta... Flaş fırsatları kaçırmayın!

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.