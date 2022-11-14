90 metrede! Gökyüzünden bir kapı gibi... Uçurumun kenarına inşa edilen tuvalet herkesi meraklandırdı

Güneybatı Çin'deki Chongqing şehri yakınlarında 90 metrelik bir uçurumun kenarına inşa edilen tuvalet görenleri şaşkına çevirdi. Projenin yaratıcısı Bay Yang yerel basına yaptığı açıklamada tuvaletin ziyaretçilerin manzarayı izlerken sıradışı bir tuvalet deneyimi yaşamaları için inşa edildiğini söyledi. Bay Yang yaptığı açıklamada, “Turistlerin ihtiyaçlar için doğal bir nokta inşa edilmiş birçok tuvalet bulunuyor. Turistlerin tuvaleti kullanırken farklı bir deneyim yaşaması için tasarıma yaratıcılığı dahil ettik” dedi.

FOSEPTİK TANKINA GÖNDERİLİYOR

Yapının ‘uçan tuvalet’ olarak isimlendirildiğini belirten Bay Yang, tuvalet kabininin ana parçaya bir köprü yardımıyla bağlandığını söyledi. Bay Yang, dış duvarın tamamen aynalı olduğu ve manzarayı yansıttığı için lavabonun bile seyir platformu olarak kullanılabileceğini açıkladı. Yapı aynı zamanda geleneksel klozetin tuvaletin atıkları alt kısmında bulunan fosseptik tankına boşaltarak gerçek bir tuvalet olarak da kullanılabilir.

Bay Yang, turistlerin yükseklik korkusu olması durumunda yakınlarda geleneksel tuvaletler olduğunu da sözlerine ekledi. Tuhaf tuvaletin yanı sıra, yerel basına göre, manzaralı noktada ayrıca balık izlerken tuvalete gidebileceğiniz bir deniz tuvaleti, kaleydoskop gibi bir aynalı saray tuvaleti ve diğer süslü tuvaletler var.