Yolcu uçağında iğrenç olay! İzin istedikten sonra mastürbasyon yaptı, anında tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri’ne ait bir havayolu şirketinin Seattle’dan Phoenix’e seferi sırasında Antonio Sherrodd McGarity isimli bir yolcunun uçuşun ilk saatinde dört kez mastürbasyon yaptığı iddia edildi. Uçak kalktıktan kısa bir süre sonra pantolonunu çıkarttığı iddia edilen adamın uyuyakladığı öne sürüldü. Yanındaki kadın yolcunun uçak personeline haber vermesinden sonra McGarity, Phoenix'e inince gözaltına alındı. McGarity eylemlerini aynı memurlara itiraf etti hatta kadın yolcudan izin istediğini öne sürdü.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN MEN EDİLDİ

Mahkemeye çıkartılan McGarity ifadesinde, yanındaki kadın yolcudan izin istediğini ve kendisinin duruma aldırış etmediğini söyledi. Uçakta ahlaksız, uygunsuz ve müstehcen davranışlarda bulunmakla suçlanan McGarity, havayolu şirketinden ömrü boyunca men edildi.



