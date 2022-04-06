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Yolcu uçağında iğrenç olay! İzin istedikten sonra mastürbasyon yaptı, anında tutuklandı

06.04.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seattle'dan Phoenix'e uçuşu sırasında Amerika Birleşik Devletleri’ne ait bir havayolu şirketinin uçağında ilginç anlar yaşandı. Antonio Sherrodd McGarity isimli bir yolcu, yanındaki kadın yolcunun yanında dört kez mastürbasyon yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Yolcu uçağında iğrenç olay! İzin istedikten sonra mastürbasyon yaptı, anında tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri’ne ait bir havayolu şirketinin Seattle’dan Phoenix’e seferi sırasında Antonio Sherrodd McGarity isimli bir yolcunun uçuşun ilk saatinde dört kez mastürbasyon yaptığı iddia edildi. Uçak kalktıktan kısa bir süre sonra pantolonunu çıkarttığı iddia edilen adamın uyuyakladığı öne sürüldü. Yanındaki kadın yolcunun uçak personeline haber vermesinden sonra McGarity, Phoenix'e inince gözaltına alındı. McGarity eylemlerini aynı memurlara itiraf etti hatta kadın yolcudan izin istediğini öne sürdü.

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HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN MEN EDİLDİ

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Mahkemeye çıkartılan McGarity ifadesinde, yanındaki kadın yolcudan izin istediğini ve kendisinin duruma aldırış etmediğini söyledi. Uçakta ahlaksız, uygunsuz ve müstehcen davranışlarda bulunmakla suçlanan McGarity, havayolu şirketinden ömrü boyunca men edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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