Uçakta şaşkına çeviren olay! Maskesiz bindiği için uyarıldı, kız arkadaşının iç çamaşırını yüzüne taktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dünyanın pek çok noktasında uçak seyahatlerinde maske takma zorunluluğu bulunuyor. Florida’da Adam Jenne isimli bir yolcu ise bu zorunluluğu protesto etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Maskesi olmadığı için uyarılan yolcu, bir anda kız arkadaşının iç çamaşırını çıkartarak maske olarak taktı. Uçuş ekibi ve diğer yolcuların tepki göstermesinin üzerine Adam ve sevgilisi uçaktan zorla indirildi.

“YOLCULARI RAHATSIZ ETMEK İSTEMEDİM”

Videonun sosyal medyada popüler olmasından sonra Jenne, televizyon programına çıkarak açıklama yaptı. Adam uçaklarda maske zorunluluğunu protesto etmek için yüzüne maske yerine iç çamaşırı taktığını, yolcuları rahatsız etmek gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Uçakta kovid-19 kurallarını ihlal eden ve toplum ahlakına aykırı davranan hava yolu şirketi Adam hakkında soruşturma açtı.



