Yolcu uçağında skandal! Diğer yolculara aldırış etmeden mastürbasyon yaptı: Cezası ağır oldu

Geçtiğimiz haftalarda Seattle’den Phoenix’e giden bir yolcuğu uçağında Antonio Sherrodd McGarity isimli adam müstehcen ve uygunsuz davranışları nedeniyle suçlu bulundu. Tutuklanarak mahkemeye çıkartılan adamın yan koltuğunda oturan ve ismi vermek istemeyen kadın yolcu ise olaya dair, “Parmaklarından beyaz bir sıvının aktığını ve onları yaladığını gördüm” dedi.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

McGarity’e yönelik suç duyurusunda, “McGarity 11F koltuğuna, kadın tanık ise 11E koltuğuna oturdu. Kalkıştan kısa bir süre sonra ve uçak havadayken McGarity, pantolonunu ve şortunu indirerek penisini ortaya çıkardı ve mastürbasyon yapmaya başladı." ifadeleri kullanıldı. Aynı zamanda olayın görgü tanığı olan kadının McGarity’in fotoğraflarını çektiği ve mahkemeye delil olarak sunduğu da ifade edildi.

UÇUŞLARDAN MEN EDİLDİ

Polise verdiği ifadede McGarity, uçuş sırasında kadın yolcuya mastürbasyon yapıp yapmamasını umursayıp umursadığını sorduğunu ve kadının ona “gerçekten önemli olmadığını” söylediğini iddia etti.

McGarity, mahkemeden aldığı cezayla birlikte, denetimli serbestliği süresince ABD'de ticari uçuş yapmaktan men edildi ve Southwest Airlines'tan ömür boyu men edildi.



