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  4. Yolcular donup kaldı! Uçaktaki kavga herkesi şaşkına çevirdi

Yolcular donup kaldı! Uçaktaki kavga herkesi şaşkına çevirdi

06.05.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester’dan Amsterdam’a hareket eden bir yolcu uçağında bir anda ortalık karıştı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde ayağa kalkan yolculardan biri kabin görevlisini defalarca yumrukladı. Olay anını kaydeden diğer yolcular şaşkınlık içinde kavgayı izledi.

Manchester’dan Amsterdam’a hareket eden bir yolcu uçağında, yolcular arasında büyük bir kavga çıktı. Diğer yolcuların çığlıklarına ve uyarılarına aldırış etmeyen iki grup arasında sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bir kabin görevlisi iki grubun arasına girerek kavgayı sonlandırmaya çalıştı. Kabin görevlisi de yumruklardan nasibini alırken kavganın tarafları boğuşmaya devam etti.

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6 KİŞİ TUTUKLANDI

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Uçakta yaşanan olay sırasında bir kadın yolcunun “Yeter” diye bağırdığı duyulurken bir diğer yolcu ise tarafları “Dikkat edin. Burası bir uçak” diyerek uyardı. Kavgaya karışanlardan herhangi biri yaralanmazken uçağın havaalanına inmesiyle beraber Hollanda polisi durumu müdahale etti. Hollanda Havacılık Yasası uyarınca yasa dışı/yıkıcı davranış için sorguya çekilen 6 kişi tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Amsterdam
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