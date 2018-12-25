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Yolcular neye uğradığını şaşırdı! Halk otobüsünün içinde bir anda soyunup, striptiz yaptı!

Mehmet KILIÇARSLAN Mehmet KILIÇARSLAN
DÜNYA  | 25.12.2018 04:17 | Son Güncelleme

Avustralya’nın Sydney kenti yakınlarında yaşanan olay güvenlik kamerasına yakalandı.

Yolcular neye uğradığını şaşırdı! Halk otobüsünün içinde bir anda soyunup, striptiz yaptı!

Görüntülere göre genç kadın hareket halindeki halk otobüsünün içinde üzerindekileri tamamen çıkararak dans etmeye başladı. Görgü tanıklarının anlattığına göre, kadın daha sonra 'performansı' için para talep etti.

Ama birileri, olup biteni otobüsün sürücüsüne bildirince ‘dansçı' hemen giyindi.

Genç kadının kimliği henüz tespit edilemedi. Yeni Güney Galler Ulaşım Bakanı, kadının bu davranışı için ‘kabul edilemez' nitelendirmesinde bulundu. Sosyal medya kullanıcıları da bakanın sözlerine destek verdi. Otobüste çocukların olabileceğine dikkat çeken kullanıcılar, genç kadının hareketini diğerlerine saygısızlık olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
avustralya Sydney striptiz halk otobüsü

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