Yolcular neye uğradığını şaşırdı! Halk otobüsünün içinde bir anda soyunup, striptiz yaptı!

Görüntülere göre genç kadın hareket halindeki halk otobüsünün içinde üzerindekileri tamamen çıkararak dans etmeye başladı. Görgü tanıklarının anlattığına göre, kadın daha sonra 'performansı' için para talep etti.

Ama birileri, olup biteni otobüsün sürücüsüne bildirince ‘dansçı' hemen giyindi.

Genç kadının kimliği henüz tespit edilemedi. Yeni Güney Galler Ulaşım Bakanı, kadının bu davranışı için ‘kabul edilemez' nitelendirmesinde bulundu. Sosyal medya kullanıcıları da bakanın sözlerine destek verdi. Otobüste çocukların olabileceğine dikkat çeken kullanıcılar, genç kadının hareketini diğerlerine saygısızlık olduğunu kaydetti.



