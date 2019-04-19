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Yolcuların bulunduğu traktör devrildi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 19.04.2019 21:24 | Son Güncelleme

Hindistan'da yaşanan kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi.

Hindistan'da onlarca kişinin bindiği traktör, sollama yaptığı sırada şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza sonucu traktör kasasında bulunan onlarca kişi yola savrulurken, feci kaza kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan traktör kaza

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