Yolcuların bulunduğu traktör devrildi

Hindistan'da onlarca kişinin bindiği traktör, sollama yaptığı sırada şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaza sonucu traktör kasasında bulunan onlarca kişi yola savrulurken, feci kaza kameraya böyle yansıdı.
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