Yolda yürüyen kadının arkasından yaklaşıp önce saçını çekti, sonra sokak ortasında darp etti! Meydan dayağını yedi

Güney Amerika’da yolda yürüdüğü sırada tanımadığı bir adamın arkasından koşarak önce saçını çektiği ardından ise tekme tokat dövdüğü kadına ait görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Oldukça kalabalık bir sokakta meydana gelen olayda çevredekiler ne olduğunu bir süre anlayamadı. Ardından ise kadına yardım etmek için harekete geçti.

RESMEN MEYDAN DAYAĞI

Sokakta bulunanların araya girmesi sonucunda genç kadın saldırganın elinden kurtarıldı. Kadının sakinleşmesi için bir köşeye alınmasının ardından sokaktakiler saldırgana cezasını vermek istedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırgan 3-4 kişiden resmen meydan dayağı yedi.