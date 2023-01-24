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  4. Yolda yürüyen kadının arkasından yaklaşıp önce saçını çekti, sonra sokak ortasında darp etti! Meydan dayağını yedi

Yolda yürüyen kadının arkasından yaklaşıp önce saçını çekti, sonra sokak ortasında darp etti! Meydan dayağını yedi

24.01.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Amerika’da çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede tepkilerin odağına yerleşti. Yolda yürüyen bir kadının peşinden koşarak onu sokak ortasında darp eden ismi açıklanmayan adamın cezası fena oldu. Kadını darp ettiğini gören sokaktaki diğer kişiler duruma müdahale ederek adeta adama meydan dayağı attı.

Güney Amerika’da yolda yürüdüğü sırada tanımadığı bir adamın arkasından koşarak önce saçını çektiği ardından ise tekme tokat dövdüğü kadına ait görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Oldukça kalabalık bir sokakta meydana gelen olayda çevredekiler ne olduğunu bir süre anlayamadı. Ardından ise kadına yardım etmek için harekete geçti.

RESMEN MEYDAN DAYAĞI

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Sokakta bulunanların araya girmesi sonucunda genç kadın saldırganın elinden kurtarıldı. Kadının sakinleşmesi için bir köşeye alınmasının ardından sokaktakiler saldırgana cezasını vermek istedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırgan 3-4 kişiden resmen meydan dayağı yedi.

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kadına şiddet Güney Amerika

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