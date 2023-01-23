Toplu taşımada skandal görüntüler! Diğer yolculara aldırış etmeden aracın içinde cinsel ilişkiye girdiler

TikTok’ta yapılan bir paylaşım kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. İsmi açıklanmayan bir çift diğer yolculara aldırmadan önce yakınlaştı. Öpüşmeye başlayan çift sonunda cinsel ilişkiye girdi. Bir başka yolcu tarafından yakalanan cüretkar görüntüler sosyal medyada paylaşılınca gündem olmayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları yapılan paylaşıma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı diğer yolcuların yanında çiftin hareketini uygunsuz olarak nitelendirirken, “Böyle bir şeyi nasıl yapıyıorlar anlamıyorum” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten şaka olduğunu düşünmek istedim” yorumunu ekledi.