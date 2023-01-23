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Toplu taşımada skandal görüntüler! Diğer yolculara aldırış etmeden aracın içinde cinsel ilişkiye girdiler

23.01.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem yaratmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir çift seyir halindeki bir toplu taşıma aracında diğer yolculara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi. Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla yakaladığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Toplu taşımada skandal görüntüler! Diğer yolculara aldırış etmeden aracın içinde cinsel ilişkiye girdiler

TikTok’ta yapılan bir paylaşım kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. İsmi açıklanmayan bir çift diğer yolculara aldırmadan önce yakınlaştı. Öpüşmeye başlayan çift sonunda cinsel ilişkiye girdi. Bir başka yolcu tarafından yakalanan cüretkar görüntüler sosyal medyada paylaşılınca gündem olmayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcıları yapılan paylaşıma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı diğer yolcuların yanında çiftin hareketini uygunsuz olarak nitelendirirken, “Böyle bir şeyi nasıl yapıyıorlar anlamıyorum” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten şaka olduğunu düşünmek istedim” yorumunu ekledi.

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