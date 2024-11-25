Yolun ortasında donakalan at sosyal medyayı salladı! İlginç görüntü Erzurum soğuklarından geldi

Erzurum'da dün hava sıcaklığı -1 dereceyi buldu. Dün gece etkili olmaya başlayan kar aralıksız devam etti. İşte tam da bu sıralarda Şükrüpaşa ilçesinde görenleri hayrete düşüren bir olay gerçekleşti.

UZUN SÜRE HAREKET ETMEDİ

Sosyal medyada yer alan görüntüde konuşulanlara göre yolun ortasında sahipsiz bir at uzun süre hareketsiz kaldı. Bunun üzerine kimi meraklı, kimi endişeli bakışlarla atı izlemeye başladı. Bir Erzurumlu telefonuna sarılarak donakalan atı kaydetti.

İHBARDA BULUNULDU

Bir müddet sonra vatandaşlar EBB Hayvan Ambulansı'na ihbarda bulundu. Böylelikle atın veteriner hekim kontrolü sağlandığı ifade edildi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yol ortasında atın adeta donduğu görüntüler sosyal medyada epey ses getirdi. Çok konuşulan görüntüyle ilgili gelen yorumlardan biri atın donduğu iddiasına karşı çıkıyordu.

Atın arpalama (laminitis) denen hastalığa yakalandığı ve terk edildiği öne sürüldü.

YAPAY ZEKAYA SORDUK

Geçtiğimiz günlerde de hem Samsun hem de Erzurum'dan yine benzer görüntüler gelince bu durumun nedenini yapay zekaya sormuştuk. "Hayvanlar neden hareketsiz kalır?" diye sorduğumuzda yapay zekanın yanıtı şöyleydi:

"Hayvanların hareketsiz kalmasının çeşitli nedenleri vardır. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

Dinlenme ve Uyku: Hayvanlar, enerji tasarrufu yapmak ve bedenlerini yenilemek için belirli dönemlerde dinlenir veya uyurlar. Bu esnada hareketsiz kalabilirler.

Avlanma ve Savunma: Yırtıcı hayvanlar, avlarını yakalamak için hareketsiz kalmayı tercih edebilir. Diğer taraftan, av hayvanları da yırtıcılardan kaçmak için hareketsiz durarak saklanabilirler.

Hastalık veya Yaralanma: Hayvanlar, rahatsızlık veya yaralanma durumunda hareketsiz kalabilir. Bu, iyileşmek için gerekli bir tepkidir.

Sıcaklık veya Soğuk Hava: Aşırı sıcak veya soğuk hava koşullarında, hayvanlar vücut sıcaklıklarını korumak için hareketsiz kalabilir.

Yumurtlama veya Doğum: Dişi hayvanlar, yumurtlama veya doğum sırasında hareketsiz kalabilir.

Ambiyans ve Duygusal Durum: Bazı hayvanlar, ortamın stresli veya tehdit edici olduğu durumlarda hareketsiz kalmayı tercih edebilirler.

Bu nedenlerin yanı sıra, hayvanların türüne, yaşına ve diğer çevresel faktörlere bağlı olarak hareketsiz kalma şekilleri değişebilir."

KAR ERZURUM’U ESİR ALDI

Erzurum’da dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı şehri adeta esir aldı.

Saatlerdir aralıksız devam eden kar yağışı başta kent merkezi olmak üzere Erzurum’u beyaz bir örtü gibi sardı. Kar yağışı zaman zaman trafikte aksamalara ve kazalara neden olurken, okulların bir günlüğüne tatil edilmesi yoğunluğun azalmasına sebep oldu.

Meteoroloji uzmanları, Erzurum ve çevresinde 3 gün boyunca kar yağışının devam edeceğini belirterek, “Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor” dedi.

Yetkililer, vatandaşları uyararak; Erzurum ve çevrelerinde beklenen yağışların hava sıcaklıklarının düşmesi ile yoğun kar yağışına dönüşmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı. Bu arada karla birlikte bölgede sıcaklıkların hafta içinde -14 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

BİN 133 YERLEŞİMİN YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Erzurum’a bağlı bin 133 yerleşimin yolu kar nedeniyle trafiğe kapandı. Ekipler yolların ulaşıma açılması için çalışırken, Valilikten okulların tatil edilmesiyle ilgili ikinci bir karar geldi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi, “Erzurum genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle 25 Kasım 2024 Pazartesi günü; il genelinde Şenkaya hariç tüm ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu görevlileri; belirtilen tarihte idari izinli sayılacaktır.”