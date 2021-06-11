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Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı

11.06.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Yomra ilçesinde bu sabah Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık makam aracıyla belediye binası önüne geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Belediye Başkanı Mustafa Bıyık saldırıdan yara almadan kurtulurken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık saat 08.30 sıralarında mesaiye başlamak üzere makam aracıyla Yomra Belediye binasına geldi. Bu sırada yolun karşısında duran ve üzerinde siyah kapşon bulunan 17-18 yaşlarında bir genç, silahla Başkan Bıyık’ın bulunduğu yere doğru 5 el ateş etti. 4 kurşun belediyenin camlarına bir kurşun ise yakındaki banka ATM’sine isabet etti.

SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULDU

Başkan Mustafa Bıyık’ın yara almadığı saldırı sonrası genç şahıs yaya olarak koşarak bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Trabzon silahlı saldırı

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