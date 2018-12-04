Yonca Evcimik hayatta en çok istediği şeyi Kenya'da yaptı

Türk pop müziğinin 90’lı yıllarına damga vuran Yonca Evcimik, müzikal yolculuğunu büyük bir başarıyla sürdürürken aynı zamanda yıllara meydan okuyan fiziğiyle de kendisinden söz ettirmeyi başarıyor. Geride bıraktığımız hafta sevenlerine bir sürpriz yaparak Kenya’ya giden şarkıcı burada çektiği fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Evcimik yaptığı son paylaşımda bir zürafayı severken görülüyor. Başarılı şarkıcı o görüntüleri: “Dünya güzeli zürafa Kikko, onlara bu kadar yakın olmak ve dokunmak hayatta en çok yapmak istediğim şeylerden biriydi. Ne kadar mutluyum anlatamam…” notuyla paylaştı.



