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  4. Yonca Evcimik sanat hayatının 42'nci yılını kutluyor

Yonca Evcimik sanat hayatının 42'nci yılını kutluyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

"Abone" şarkısı ve "Çılgın Bediş" dizisiyle 1990'lı yıllarda pop müziğin önemli isimlerinden olan Yonca Evcimik, farklı formlarda devam ettirdiği sanat hayatının 42'nci yılını kutlamamın gururunu yaşıyor - Yonca Evcimik: - "Türkiye'de bir şeylerin öncüsü olmak, bilinçli yapılacak bir şey değil, bu cesaretle yapılıyor. İnsanlarla hep pozitif iletişim içindeyim. Herkes beni evinin bir kızı gibi, komşunun kızı gibi görüyor. Bu da çok hoşuma gidiyor" - "Çılgın Bediş, benim hayatımda bir mihenk taşı. Bu projenin oyunculuğuma da çok katkısı oldu. Bir yandan da Türkiye'nin çok sevdiği gençlik ve drama dizisi oldu"

ALİ BALLI - Pop müziğin 1990'lı yıllarının hit parçalarından "Abone" şarkısıyla ünlenen 56 yaşındaki şarkıcı Yonca Evcimik, sanat hayatının 42'nci yılını kutluyor.

Devlet memuru anne ve babanın iki kız çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Evcimik, çocukluk yıllarında başladığı sanattan hiç kopamadı. Daha okula gitmeden heykele, tiyatroya ve baleye yönelen Evcimik, ilk, orta ve lise öğreniminden sonra konservatuvara girdi.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun olan sanatçı, okurken 1979'dan 1990'lara kadar müzikallerde de görev aldı. Daha sonra albüm çalışmalarına başlayan Evcimik, 1991'de çıkardığı "Abone" isimli pop müzik şarkısıyla adını duyurdu. Sanatını dans, müzik ve tiyatro ile bir arada götüren Evcimik, 1996'da yaklaşık 1,5 yıl hayat verdiği "Çılgın Bediş" isimli televizyon dizisi karakteriyle de ününe ün kattı.

Bugüne kadar onlarca projede yer alan Evcimik, insanların kendisine gösterdiği ilgiden de oldukça memnun.

- Çok sevdiği çizgi karakterini oynadı

Evcimik, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Bodrum ilçesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, dans, müzik ve tiyatroyu pekiştirerek meslek hayatına devam ettiğini söyledi.

"Çılgın Bediş" dizisinin hayatında önemli dönüm noktalarından biri olduğunu anlatan Evcimik, şöyle konuştu:

"Çılgın Bediş, benim hayatımda bir mihenk taşı. Bu projenin oyunculuğuma da çok katkısı oldu. Bir yandan da Türkiye'nin çok sevdiği gençlik ve drama dizisi oldu. Türkiye'de bir şeylerin öncüsü olmak, bilinçli yapılacak bir şey değil, bu cesaretle yapılıyor. İnsanlarla hep pozitif iletişim içindeyim. Herkes beni evinin bir kızı gibi, komşunun kızı gibi görüyor. Bu da çok hoşuma gidiyor. Çılgın Bediş'i çocukken çok izliyordum, onun için deliriyordum. Yıllar sonra bu çizgi karakterin diziye dönüşeceği teklifi gelince inanamadım. Önce çok tereddüt ettim. 'Bir çizgi karakterinin gerçek hayata dönüştürülmesi olur mu, insanlar severler mi?' diye düşündüm ama bir cesaret girdim, iyi ki de o işe girmişim."

Müzikal oyun oynadığını, müzikle ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirten Evcimik, "Yaşam becerileri ile ilgili de İstanbul Üniversitesinden bir sertifika aldım. Önümüzdeki sezon 'Yonca Evcimik ile yaşam becerileri' adlı çocuklarla ilgili eğitim sistemi başlıyor. 'Var olmak haktır' isimli bir kitap çıkardık. O kadar başarılı oldu ki dört Arap ülkesine satıldı ve İngilizce'ye de çevriliyor. İngiltere, Kanada ve ABD'ye satılacak. Bu da eğitimin bir parçası. Tamamen hayvan haklarıyla ilgili bir proje. Bunun bütün telif hakkı da sokak hayvanlarına gidiyor."

Televizyon dünyasından biraz geriye çekildiğine değinen Evcimik, negatif şeylere çok üzüldüğünü, kadınların dövülmesinin, çocukların ve hayvanların şiddet görmesinin kendisini çok etkilediğini kaydetti.

Evcimik, son yıllarda eski oyuncuların da yeni projelerde yer almasının kendisini oldukça mutlu ettiğini ifade etti.

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Bodrum Çılgın Bediş dizi film Muğla oyuncu sanatçı şarkıcı Yonca Evcimik

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