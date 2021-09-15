Yonca Evcimik'ten dekolteli paylaşım! Yıllara meydan okuyor

Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan ‘Çılgın Bediş’ isimli diziyle şöhreti parlayan ve daha sonra çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Yonca Evcimik, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Bursa’da konser veren Yonca Evcimik, iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yonca Evcimik son olarak, derin yırtmaçlı eteği ve göbek dekolteli fotoğrafıyla sevenlerinin karşısına çıktı.



Yonca Evcimik’in bu karesi hayranları tarafından dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.



