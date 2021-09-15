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Yonca Evcimik'ten dekolteli paylaşım! Yıllara meydan okuyor

15.09.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90’lı yıllara damga vuran şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Yonca Evcimik, son olarak derin yırtmaçlı eteğiyle poz verdi.

Yonca Evcimik'ten dekolteli paylaşım! Yıllara meydan okuyor

Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan ‘Çılgın Bediş’ isimli diziyle şöhreti parlayan ve daha sonra çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Yonca Evcimik, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Geçtiğimiz haftalarda Bursa’da konser veren Yonca Evcimik, iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yonca Evcimik son olarak, derin yırtmaçlı eteği ve göbek dekolteli fotoğrafıyla sevenlerinin karşısına çıktı.
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Yonca Evcimik’in bu karesi hayranları tarafından dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.


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Ceyda Düvenci Instagram
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