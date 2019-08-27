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Yonca Evcimik’ten takipçi ifşası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini eleştiren takipçisine yanıt verdi ve o diyalogu instagram hesabından paylaştı.

Yonca Evcimik’ten takipçi ifşası!

90’lı yılların müzik dünyasına damga vuran isimlerden Yonca Evcimik, yıllara meydan okuyan fiziği ve çıkardığı singlelar ile yeni nesli de yakalamak konusunda son derece iddialı. Profesyonel olarak dansla da uğraştığı için fiziğini korumayı başaran Evcimik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırıyor. Ancak Yonca Evcimik’in bu paylaşımlarını itici bulan takipçileri de var. Bir takipçisi Evcimik’in paylaşımlarını itici bulduğunu söyleyince Yonca Evcimik’ten son derece çarpıcı bir yanıt geldi. Başarılı şarkıcı, takipçisinin daha fazla itici görüntü görmemesi adına takibi bırakmasını önerdi, ardından da bu yazışmayı ifşa etti.

yonca-evcimik-ic


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Yonca Evcimik instagram

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