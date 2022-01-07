Yönetmen Matthew Vaughn, Wolverine’in gençliğini anlatan bir film çekmek istediğini söyledi! Hayranlarını heyecanlandırdı

Kingsman serisinin yönetmenliğini üstlenerek ünlenen Matthew Vaughn, 2011 yılında vizyona giren X-Men: First Class filmininde yönetmen koltuğunda oturmuştu. X-Men filmlerinin sevilen karakteri Wolverine dikkat çeken yönetmen onun gençlik yıllarını anlatan bir filme imza atmak istediğini ifade etti. Hayranları heyecanlandıran fikri için Vaughn, şimdiden başrolleri de düşündü. Yönetmen Wolverine karakterinin gençliğini canlandırması için Aaron Taylor-Johnson ya da Taron Egerton’u uygun gördüğünü dile getirdi.

İNCELEME ŞANSI BULAMAMIŞTI

Comic Book Resources'un haberine göre, Vaughn'a katıldığı bir basın toplantısında, hangi X-Men karakterinin hikayesini sıfırlamak ve Marvel Sinematik Evreni'ne katılırken yeniden anlatmak isteyeceği soruldu. Ünlü yönetmen, X-Men: first Class'ta inceleme şansı bulamadığı Wolverine karakterinin hikayesini yeniden ele almak istediğini belirtti. X-Man filmlerinde Hugh Jackman tarafından canlandırılan Wolverine'in Vaughn tarafından yönetilen filmde yalnızca küçük bir rolü vardı.



