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Yoga fenomeni yine şaşırtmayı başardı! G-string bikinisiyle yoga yapınca beğeni butonu çöktü

05.11.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 1.4 takipçisi bulunan fenomen isim Sjana Elisa, Instagram’da sıklıkla yaptığı sağlık yaşam ve yoga paylaşımları sayesinde ünlendi. Yaşam koçu olarka görev yapan Elisa, kendisini gibi sağlıklı yaşam konusundan ipuçları veren sevgilisi Sky Bear ile yağmurun altında havuza girdikleri eğlenceli anları gösterdi. Elisa’nın g-string bikini takımıyla yaptığı yoga hareketleri sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Yoga fenomeni yine şaşırtmayı başardı! G-string bikinisiyle yoga yapınca beğeni butonu çöktü

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim takipçilerine yoga ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapmayı tercih ediyor. Sıklıkla gittiği yerleri, spor ve beslenme düzenini paylaşan Elisa, insanların kendi iç dünyalarına yönelerek tamamen huzura kavuşmalarını savunuyor. Fenomen isim son olarak sosyal medyadan sevgilisiyle birlikte yağmurun altında havuza girdikleri anları yoga hareketleriyle tamamladığı bir paylaşımla gösterdi.

“DAHA İYİ BİR DUYGU SÖYLE”

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Kendisi gibi kişisel yaşam koçu olan sevgilisiyle havuza girdiği anları paylaşan Elisa gönderisine, “Bana yağmurda yüzmekten daha iyi bir duygu söyle” notunu ekledi. Elisa’nın gönderisinde ikilinin romantik anlarının yanında kahverengi g-string bikini takımıyla yaptığı yoga hareketleri de dikkatleri çekti.

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Yoga fenomeninin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kesinlikle harika görünüyorsunuz” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “İşte aradığım aşk” yorumunu ekledi.

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