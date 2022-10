Uyandığında penceresinde karşılaştığı manzara şoke etti! Korkuyla odadan kaçıp kapıyı kilitledi

İngiltere’nin Essex şehrindeki Basildon bölgesinde yaşayan bir kadın sabah uyandığında penceresinin kenarından sarkan yılanı fark etti. Karşılaştığı manzarayla şaşkına dönen kadın RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) yetkililerine durumu bildirdi. Eve gelen özel ekip tarafından yılan yakalandı ve doğal yaşamına geri bırakıldı.

“PENCERE VE KAPILARA SAKLANIYORLAR”

İngiltere’de yılanların yaşam alanlarına nadir bir şekilde geldiğini belirten RSPCA ekibinin lideri Enola Evans, “Her gün bir yılanın yatak odanıza girmeye çalıştığı anda uyanmıyorsunuz. Bu nedenle kadının büyük bir korku yaşaması normal. Yılanın türünü doğru bir şekilde anlayabilmek için önce incelemeler yaptık. Aksi halde kurtarma operasyonu riskli bir duruma dönüşebilirdi” dedi.

Yılanın zehirli olmayan Mısır yılanı olduğunu fark ettiklerinde rahatladıklarını dile getiren Evans, “Zehirli olmayan egzotik bir tür sürüngen. Çok iyi bir şekilde saklanmıştı. Pencerenin pervazında onu görünce çok sevindim. Doğadan kaçan yılanlar yavaş yavaş yaşam alanlarına yönelmeye başladı. Pencere ve kapılara saklanıyorlar” diye konuştu.