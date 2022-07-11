HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Youtube'da 1 milyon izlenme ne kadar? Youtube izlenme başı kaç para ödüyor?

Youtube'da 1 milyon izlenme ne kadar? Youtube izlenme başı kaç para ödüyor?

11.07.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtube, içeriğinde bulundurduğu çok sayıda video ile kullanıcılara geniş yelpazeli izleme seçeneği sunan bir platform. Bu videoların hem oluşturulmasını hem de izlenmesini kullanıcılara bırakarak etkileşim temelli bir uygulama haline gelen Youtube, içerik üreticilerinin çeşitli konularla ilgili oluşturduğu videoları izleyicilere ulaştırarak para kazanmalarını sağlar. Bu sistem doğrultusunda Youtube'da 1 milyon izlenme kaç para, ne kadar?

Youtube'da 1 milyon izlenme ne kadar? Youtube izlenme başı kaç para ödüyor?

İçindekiler

  • Youtube'da 1 Milyon İzlenme Kaç Para
  • Youtube İzlenme Başı Kaç Para Ödüyor?

Youtube'da para kazanmak için ilk kural, belli bir izleyici ve abone sayısına ulaşmaktır. Oluşturulan video içeriğine göre ilgisini çekecek insanlar bulunarak izlenme sağlanır. Bunun sonucunda da izlenme sayısına göre Youtube, içerik üreticilerine belli bir ücret öder. Peki Youtube kaç izlenmeye ne kadar veriyor? Bu ücretler reklamlara göre belirlendiği için kaç izlenmede ne kadar alınacağı net olarak belli değildir. İzleyicilerin aktiviteleri de bu durumu etkiler. Abone sayısı gibi faktörler de içeriğin sahibinin elde edeceği gelir açısından önemlidir.

Youtube'da 1 Milyon İzlenme Kaç Para

Youtube platformu üzerinden içerik oluşturmaya başlayan kişilerin merak ettiği ilk konu, videoların izlenme sayılarına göre ne kadar ücret alacaklarıdır. Değişkenlere bağlı olarak ücret belirlemesi yapıldığı için 1 milyon izlenme ile ne kadar ücret alınacağı net değildir.

Değişkenliğin sebebi abone sayısı ve reklam içerikleridir. 1 milyon izlenme ile 2 bin dolar ücret alan Youtube yayıncısı olduğu gibi söz konusu rakamın 10 bin dolar olduğu durumlar da vardır.

Üretilen videoların içeriği de elde edilecek gelir için önemlidir. İzleyiciler kadar reklam verenlerin de ilgisini çeken konular olduğunda daha fazla reklam alınabilir. Aynı şekilde alınan reklamlardan gelecek ücret de daha fazla olacaktır.

Youtube para kazanma şartları nelerdir? Youtube kanalındaki videolardan para kazanmak için kaç saat izlenmek gerekiyor?Youtube para kazanma şartları nelerdir? Youtube kanalındaki videolardan para kazanmak için kaç saat izlenmek gerekiyor?

Youtube İzlenme Başı Kaç Para Ödüyor?

Youtube, videolar üzerinden para kazanılması için belli şartlar getirmiştir. Bu şartların en önemlisi izlenme sayısıdır. Youtube'dan ödeme alabilmek için az 10000 izlenme sayısına ulaşılması gerekir. Bu sayıya ulaştıktan sonra alınan reklamlar ve abone olan izleyici sayısına göre belli bir miktar alınmaya başlanır. Videoları izleyen kişilerin daha sonra abone olması veya videoyu beğenmesi gibi etkenler alınacak parayı da etkileyecektir. Video konusu, gösterilecek reklamları da etkiler. Reklam verenin ilgisini çeken bir konu olduğunda ve reklam video konusuyla bağdaştırılabildiğinde sponsorluk alınabilir ve elde edilen gelir artabilir.

Youtube gerekli şartlar sağlanıp video içeriği üretilmesine izin verdiği kullanıcıların nasıl ve nereden para kazanacağına fazla müdahale etmez. Piyasanın iyi izlenmesi ve buna göre video üretilmesi amaçlanan gelire ulaşmada önemlidir. Bu sebeple içerik üreticilerine izlenme sayısı ve gelecek para ile ilgili net bir rakam vermez.

Youtube Shorts ile nasıl para kazanılır? Youtube Shorts fonundan nasıl para kazanılır?Youtube Shorts ile nasıl para kazanılır? Youtube Shorts fonundan nasıl para kazanılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk'a üstü kapalı mesaj: "Mahkemede görüşürüz"Elon Musk'a üstü kapalı mesaj: "Mahkemede görüşürüz"
54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi ortaya çıktı54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan 'sel' ve 'tatil' paylaşımıEkrem İmamoğlu'ndan 'sel' ve 'tatil' paylaşımı
Anahtar Kelimeler:
youtube
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastaneye başvurular 5 kat arttı: 'Klima çarptı, üşüttüm' diyenler dikkat!

Hastaneye başvurular 5 kat arttı: 'Klima çarptı, üşüttüm' diyenler dikkat!

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

İmamın doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti! Bakan Koca net konuştu: Şüphe duyarsak...

İmamın doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti! Bakan Koca net konuştu: Şüphe duyarsak...

İlginizi Çekebilir

Paylaşımı gündem oldu! Başbakan Rock festivalinde

Paylaşımı gündem oldu! Başbakan Rock festivalinde

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.