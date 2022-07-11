Youtube para kazanma şartları nelerdir? Youtube kanalındaki videolardan para kazanmak için kaç saat izlenmek ve kaç abone gerekiyor?

Youtube platformu içeriğindeki çeşitli videolarla kullanıcılara geniş bir yelpaze sunmaktadır. Öğrenmek istenilen bir şeyin videosu bulunabileceği gibi eğlenmek için de kullanılabilir.

İçerik hazırlayanlar, ilgilendikleri veya ilgi göreceğini düşündüğü konuya göre video hazırlamaktadır. Bu videoları kendi sayfalarında paylaşarak izleyicilere sunarlar. İçeriğin kalitesine ve yaptığı reklama göre de izleyici toplayarak para kazanabilirler.

Youtube'dan Para Kazanmak İçin Kaç Saat İzlenmek Gerekiyor?

Youtube, yüklenen videolardan para kazanmak için belli kriterler oluşturmuştur. Youtube para kazanma şartları içerisinde en önemli olanı belli bir izlenme süresine ulaşmaktır. Kullanıcıların sorduğu bir diğer soru da Youtube'dan para kazanmak için kaç abone gerekiyor sorusudur. Youtube bütün bunlar için belli sınırlar getirmiştir.

Kanalın son 1 yıl içerisinde 4000 saatlik izlenme limitine ulaşması gerekir.

Kanalın en az 1000 abone olması gerekir.

İzlenme sayısının toplam 10000'i geçmesi gerekir.

Youtube'da neye göre para kazanılır sorusunun cevabı da bunlardır. Bu sayılara ulaştıktan sonra reklam veya sponsorluk alarak gelir elde edebilirsiniz.

Youtube Para Kazanma Nasıl Aktifleştirilir?

İçerisinde bulunan çok sayıda video ile her an izleyici toplayan Youtube platformunda herkes belli kurallar içerisinde içerik hazırlayarak yükleyebilir. Yüklenilen videolardan para kazanmak için kanalın belli izleyici ve abone sayısına ulaşmasının yanında Youtube'un belirlediği başka şartlar da vardır.

Para kazanmak için belli politikaları olan Youtube öncelikle içeriklerin bu politikalara uyup uymadığına bakmaktadır. Bir diğer önemli şart da AdSense hesabınız olmasıdır. Bunları tamamladıktan sonra başvuru yapmanız gerekmektedir. Youtube İş Ortaklığı Programı'na yaptığınız başvuru uygun görülürse kabul edilir ve para kazanmaya başlayabilirsiniz.

Vlog Çekerek Para Kazanmak

Youtube içerisinde çok farklı video içeriği seçeneği bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de vlog içeriğidir. İçerik sahibinin gün içerisinde yaptığı her şeyi kaydetmesidir. Vlog içeriği üreten Youtuberlar güne başladığı ilk dakikadan itibaren hayatlarını kaydetmeye başlarlar. Kayıt altına aldığı gün içerisinde de yediği yemeği, gittiği bir yeri veya ürettiği bir şeyi video haline getirir.

Son zamanlarda fazlasıyla popüler olan bu video içeriğini çekmesi de oldukça kolaydır. Bu içeriği çekerek belli bir sayıya ulaşan kullanıcılar bir süre sonra para kazanmaya başlar ve bu kazançlarıyla gezerek içeriklerini zenginleştirebilirler.



