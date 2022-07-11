Youtube Shorts ile nasıl para kazanılır? Youtube Shorts fonundan para kazanma şartları nelerdir?

Instagram'dan sonra neredeyse bütün sosyal medya platformları kısa hikayeler paylaşabilme özelliğini uygulamalara getirdi. Youtube da kısa süre önce bu özelliği bünyesine katarak uygulamaya çeşitlilik kazandırdı. Youtube Shorts adını verdiği bu özellik ile de para kazanmayı mümkün kıldı.

Youtube Shorts Fonundan Para Kazanma

Youtube üzerinden para kazanmak için belli kriterlere uyulması gerekmektedir. En önemlisi izlenme ve abone sayısının belli alt sınırı geçmesidir. Bu sınır geçildikten ve başvuru kabul edildikten sonra Youtube'da yüklenen videolardan para kazanılabilir. Videolar ve Youtube Shorts para kazanma için hemen hemen aynı şeyleri istemektedir. Youtube'un koyduğu politikalara uyuyor olmak bu geliri elde etmek ve sorunsuz ilerlemek için en önemli adımlardan bir tanesidir.

Youtube shorts para kazanma şartları içerisinde kullanıcının telif haklarına uyması zorunluluğu da bulunuyor. Bir diğer şart da kullanıcının son 180 gün içerisinde en az bir tane yükleme yapmış olması gerektiğidir.

Youtube Shorts Fonu Kaç İzlenmede Pay Veriyor ?

Youtube platformunun temel işlevi yüklenen herhangi bir içeriğin olabildiğince çok izleyiciye ulaşması ve bu sayede alınan reklamların da gösteriminin artmasıdır. Bu sebeple izleyiciye sunulan videolarda belli içerik kuralları aranmaktadır. Bunlar Shorts özelliğinde de mevcuttur. Bu kurallara uyulduktan sonra sıra izlenme sayısına gelmektedir. Fakat Shorts özelliğinde Youtube, videolarda olduğu gibi, belli bir izlenme kriteri getirmemiştir. İzlenme sayısından önce yüklenen içerik sayısı daha ön planda tutulur.

Youtube'un çok dikkat ettiği bir diğer konu ise özgünlük. Yüklenilen Shortsların kopya olmaması ve özgün içerikler olması oldukça önemli bir faktördür.

Youtube Shorts Bonusu Ne Demek?

Youtube Shorts, yaklaşık 100 milyon ABD Doları miktarındaki bir fondur. Diğer uygulamalara rakip olarak getirdiği bu özellik ile temel amacı insanların uygulamadan keyif almasını sağlamaktır. Bu sebeple bu özelliği kullanarak düzenli olarak içerik yükleyen her kullanıcıya belli miktar ödeme yapacağını belirtmiştir.

Youtube Shorts bonusu adını verdiği bu ödemeler, içeriğin özgünlüğü, yüklenme sayısı ve sıklığı, kurallara uygunluk gibi şartlar dikkate alınarak yapılacaktır. Bu ödemeler Shorts içeriği yükleyen birçok kullanıcıya her ay olmak üzere düzenli olarak yapılacaktır.

Youtube Shorts özelliği yeni bir özellik olması sebebi ile şu anda belli sayıda ülkelerde bulunmaktadır. Bu ülkeler arasına Türkiye de yeni katılmış ve özelliği kullanmaya başlamıştır.



