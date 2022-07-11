HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Youtube Shorts ile nasıl para kazanılır? Youtube Shorts fonundan para kazanma şartları nelerdir?

Youtube Shorts ile nasıl para kazanılır? Youtube Shorts fonundan para kazanma şartları nelerdir?

11.07.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformlarından birçoğu çeşitli yollarla gelir elde etmeyi mümkün kılar. Bunlardan bir tanesi de Youtube platformudur. Youtube'da belli izlenme ve abone sayısı ile çekilen videolar üzerinden para kazanılabilir. Youtube bu konuda çeşitli şartlar koymuş ve bunlara uyan herkesin kazanç sağlamasının önünü açmıştır. Peki, Youtube Shorts ile nasıl para kazanılır?

Youtube Shorts ile nasıl para kazanılır? Youtube Shorts fonundan para kazanma şartları nelerdir?

İçindekiler

  • Youtube Shorts Fonundan Para Kazanma
  • Youtube Shorts Fonu Kaç İzlenmede Pay Veriyor ?
  • Youtube Shorts Bonusu Ne Demek?

Instagram'dan sonra neredeyse bütün sosyal medya platformları kısa hikayeler paylaşabilme özelliğini uygulamalara getirdi. Youtube da kısa süre önce bu özelliği bünyesine katarak uygulamaya çeşitlilik kazandırdı. Youtube Shorts adını verdiği bu özellik ile de para kazanmayı mümkün kıldı.

Youtube Shorts Fonundan Para Kazanma

Youtube üzerinden para kazanmak için belli kriterlere uyulması gerekmektedir. En önemlisi izlenme ve abone sayısının belli alt sınırı geçmesidir. Bu sınır geçildikten ve başvuru kabul edildikten sonra Youtube'da yüklenen videolardan para kazanılabilir. Videolar ve Youtube Shorts para kazanma için hemen hemen aynı şeyleri istemektedir. Youtube'un koyduğu politikalara uyuyor olmak bu geliri elde etmek ve sorunsuz ilerlemek için en önemli adımlardan bir tanesidir.

Youtube shorts para kazanma şartları içerisinde kullanıcının telif haklarına uyması zorunluluğu da bulunuyor. Bir diğer şart da kullanıcının son 180 gün içerisinde en az bir tane yükleme yapmış olması gerektiğidir.

Youtube para kazanma şartları nelerdir? Youtube kanalındaki videolardan para kazanmak için kaç saat izlenmek gerekiyor?Youtube para kazanma şartları nelerdir? Youtube kanalındaki videolardan para kazanmak için kaç saat izlenmek gerekiyor?

Youtube Shorts Fonu Kaç İzlenmede Pay Veriyor ?

Youtube platformunun temel işlevi yüklenen herhangi bir içeriğin olabildiğince çok izleyiciye ulaşması ve bu sayede alınan reklamların da gösteriminin artmasıdır. Bu sebeple izleyiciye sunulan videolarda belli içerik kuralları aranmaktadır. Bunlar Shorts özelliğinde de mevcuttur. Bu kurallara uyulduktan sonra sıra izlenme sayısına gelmektedir. Fakat Shorts özelliğinde Youtube, videolarda olduğu gibi, belli bir izlenme kriteri getirmemiştir. İzlenme sayısından önce yüklenen içerik sayısı daha ön planda tutulur.

Youtube'un çok dikkat ettiği bir diğer konu ise özgünlük. Yüklenilen Shortsların kopya olmaması ve özgün içerikler olması oldukça önemli bir faktördür.

Youtube'da 1 milyon izlenme kaç para? Youtube izlenme başı kaç para ödüyor?Youtube'da 1 milyon izlenme kaç para? Youtube izlenme başı kaç para ödüyor?

Youtube Shorts Bonusu Ne Demek?

Youtube Shorts, yaklaşık 100 milyon ABD Doları miktarındaki bir fondur. Diğer uygulamalara rakip olarak getirdiği bu özellik ile temel amacı insanların uygulamadan keyif almasını sağlamaktır. Bu sebeple bu özelliği kullanarak düzenli olarak içerik yükleyen her kullanıcıya belli miktar ödeme yapacağını belirtmiştir.

Youtube Shorts bonusu adını verdiği bu ödemeler, içeriğin özgünlüğü, yüklenme sayısı ve sıklığı, kurallara uygunluk gibi şartlar dikkate alınarak yapılacaktır. Bu ödemeler Shorts içeriği yükleyen birçok kullanıcıya her ay olmak üzere düzenli olarak yapılacaktır.

Youtube Shorts özelliği yeni bir özellik olması sebebi ile şu anda belli sayıda ülkelerde bulunmaktadır. Bu ülkeler arasına Türkiye de yeni katılmış ve özelliği kullanmaya başlamıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk'a üstü kapalı mesaj: "Mahkemede görüşürüz"Elon Musk'a üstü kapalı mesaj: "Mahkemede görüşürüz"
Ekrem İmamoğlu'ndan 'sel' ve 'tatil' paylaşımıEkrem İmamoğlu'ndan 'sel' ve 'tatil' paylaşımı
AK Parti, CHP'yi ziyaret etti! Görüşmeye bu tartışma damga vurduAK Parti, CHP'yi ziyaret etti! Görüşmeye bu tartışma damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
youtube
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastaneye başvurular 5 kat arttı: 'Klima çarptı, üşüttüm' diyenler dikkat!

Hastaneye başvurular 5 kat arttı: 'Klima çarptı, üşüttüm' diyenler dikkat!

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

İmamın doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti! Bakan Koca net konuştu: Şüphe duyarsak...

İmamın doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti! Bakan Koca net konuştu: Şüphe duyarsak...

İlginizi Çekebilir

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.