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  4. YouTube'daki bu videoya aman dikkat! Onun da görüntüsü ve sesi kullanıldı! Esra Erol uyardı

YouTube'daki bu videoya aman dikkat! Onun da görüntüsü ve sesi kullanıldı! Esra Erol uyardı

13.01.2024 08:40 | Son Güncelleme:
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Son dönemde yaygınlaşan dolandırıcılık faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Yapay zeka kullanılarak Esra Erol'un daha önce yayınladığı bir videosu değiştirildi ve 'Yatırım fırsatı' gibi bir başlıkla yeniden yayınlandı. Kendisiyle ilgili hazırlanan sahte videoyu gören Erol, suç duyurusunda bulundu.

Gündüz kuşağının sevilen ve ilgiyle takip edilen isimlerinden biri olan Esra Erol şimdi de yapay zeka dolandırıcılarının hedefi oldu. Esra Erol'un daha önce çektiği bir videosu yapay zeka yöntemiyle yeniden seslendirildi. Görüntüsü ve sesi kullanılarak insanların kandırıldığını öğrenen Erol ise sosyal medya hesabından takipçilerini uyardı.

kapak esra

Yapay zeka yöntemiyle konuşmasının değiştirildiğini öğrenen Esra Erol, Instagram hesabından dolandırıcıların hazırladığı görüntüyü ve videonun orijinal halini paylaştı.

esra erol

Yasal yollara başvuran Esra Erol'un avukatı Hülya Kuran, yaptığı yazılı açıklamada "Kamuoyuna duyurulur... Sosyal medya ve bazı internet sitelerinde BOTAS'ın logosu ve müvekkil Esra Erol Özbir'in görselleri ve sesi kullanılarak hatta inandırıcılığı arttırmak adına deepfake yöntemiyle 'yatırım fırsat' gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık girişimidir. Mali ve hukuki yönden suç teşkil etmektedir. Bahse konu internet siteleri ve hesaplar hakkında yasal işlemler ivedilikle başlatılmıştır. Dijital mecralarda, para kazandırma vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol sosyal medya
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