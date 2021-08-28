Youtube söz verdiği özelliği abonelerine sundu

YouTubePremium abonesiyseniz, bir web tarayıcısı açıp www.youtube.com/new adresine gidin. “iOS’ta Resim içinde Resim”in listelendiği yerde “Dene”yi tıklayın. Hesabınızda oturum açmanızı isteyen bir pencere ile karşılaşacaksınız. Ardından, bir YouTube videosu izlerken, ana sayfa düğmesini kullanarak veya yukarı kaydırarak uygulamadan çıkın. Video arka planda devam edecektir. Resim içinde resim olarak isimlendirilen bu özellik şu anda Youtube’un Premium abonelerine sunuluyor.

Yalnızca iOS cihazlarda kullanılabilen özellik çoğu açıdan kolaylık sağlıyor diyebiliriz. Bu şekilde bir video izlerken telefon ekranınızı kilitlemek videoyu duraklatacaktır, ancak medya kontrolleriyle videoyu arkadan dinlemeye devam edebileceksiniz. Bazı kullanıcılar bu özelliği iPhone’ların yanı sıra iPad’lerde de çalıştırabiliyor.

YouTube, özelliğin “31 Ekim’e kadar mevcut” olduğunu söylüyor ve bu tarihten sonra ne olacağı hakkında bir açıklama yapmıyor. Şirket– Haziran ayında söz verdiği gibi – özelliği yalnızca ücretli kullanıcılara değil, tüm kullanıcılara sunacak. Ancak bunun ne zaman olacağı ya da iOS kullanıcıları ile mi sınırlı kalacağı gibi bilgiler şu anda mevcut değil. Özellik şu anda henüz kullanılıyorken denemek en mantıklısı gibi görünüyor.

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