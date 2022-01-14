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Youtuber Adalia Rose Williams, 15 yaşında hayatını kaybetti! Sevenlerini üzen haberi ailesi verdi

14.01.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nadir görülen genetik bir rahatsızlık olan Hutchinson-Gilford progeria hastalığını tüm dünyayla paylaşan Adalia Rose Williams, kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kişinin takip ettiği bir fenomene dönüştü. Doktorların 13 yaşında kadar yaşabileceğini söylediği Williams, 15 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sevenlerini üzen haberi ailesi sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla duyurdu.

Youtuber Adalia Rose Williams, 15 yaşında hayatını kaybetti! Sevenlerini üzen haberi ailesi verdi

Benjamin Button filminin kahramanın hikayesini anımsatan yaşamıyla Adalia Rose Williams, sosyal medyanın yıldızı haline gelmeyi başardı. Kendi adına oluşturduğu YouTube sayfasında hastalığıyla ilgili yaşadıklarını anlatan Williams, dünyanın dört bir yanından hayranlarına ulaşmayı başardı. Facebook'ta açtığı hesabı kısa sürede milyonlarca kişi tarafından takip edilen ve nadir görülen progeria hastalığından muzdarip olan Williams daha sonra Youtube ve diğer sosyal medya platformlarında da milyonlarca takipçiye ulaşmıştı.

HASTALIĞINI HERKESE ANLATTI

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Her gün binlerce e-posta ve mektup alan Adalia’nın saçları hastalığı nedeniyle çıkmıyordu. Çok zor hareket eden Adalia bir türlü kilo alamıyordu ve hastalığı erken yaşlanmasına neden oluyordu. Vücutta yağ eksikliği, damarların belirgin olması, tiz ses ve eklemlerdeki şiddetli ağrı belirtileri hastalığının en ileri evresiydi. Doktorların 13 yıl ömür biçtiği Williams, 15 yaşındayken hayatını kaybetti.

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