Youtuber Adalia Rose Williams, 15 yaşında hayatını kaybetti! Sevenlerini üzen haberi ailesi verdi

Benjamin Button filminin kahramanın hikayesini anımsatan yaşamıyla Adalia Rose Williams, sosyal medyanın yıldızı haline gelmeyi başardı. Kendi adına oluşturduğu YouTube sayfasında hastalığıyla ilgili yaşadıklarını anlatan Williams, dünyanın dört bir yanından hayranlarına ulaşmayı başardı. Facebook'ta açtığı hesabı kısa sürede milyonlarca kişi tarafından takip edilen ve nadir görülen progeria hastalığından muzdarip olan Williams daha sonra Youtube ve diğer sosyal medya platformlarında da milyonlarca takipçiye ulaşmıştı.

HASTALIĞINI HERKESE ANLATTI

Her gün binlerce e-posta ve mektup alan Adalia’nın saçları hastalığı nedeniyle çıkmıyordu. Çok zor hareket eden Adalia bir türlü kilo alamıyordu ve hastalığı erken yaşlanmasına neden oluyordu. Vücutta yağ eksikliği, damarların belirgin olması, tiz ses ve eklemlerdeki şiddetli ağrı belirtileri hastalığının en ileri evresiydi. Doktorların 13 yıl ömür biçtiği Williams, 15 yaşındayken hayatını kaybetti.



