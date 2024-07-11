YouTuber Orkun Işıtmak da tatil için Yunan adalarını seçti! 'Kişi başı 20 euroya dünyaları yedik' diyerek tek tek saydı

Ünlü tatil bölgelerindeki fahiş fiyat artışı cep yakmaya devam ediyor. Çeşme ve Bodrum'daki fiyatlar yüzünden mekanlar boş kalırken ünlü isimler tatil için Yunan adalarını tercih etmeye başladılar.

'ADAM BAŞI 20 EUROYA...'

Tatil için Yunan adalarını tercih eden isimlerden biri de ünlü YouTuber Orkun Işıtmak oldu. Ünlü isim 'Çeşme ya da Bodrum'a tatile gideceğine Yunanistan'a git. En son yemeğe gittik 6 kişi, yemekte adam başı 20 euroya dünyaları yedik.' dedi.

Ünlü isim sözlerine 'Bir Çeşme'de, Bodrum'da aynı yemekleri yemeye kalk battık' diye devam etti.

Muhabirlerin '20 euroya ne yenir?' sorusu üzerine Işıtmak, 'Balık mahsülleri özellikle. Çok da güzeldi her şey' yanıtını verdi.