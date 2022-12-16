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Yukarı eş anlamlısı nedir? Yukarı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.12.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe farklı dillerden alıntılanan kelimeler ve Türkçe kelimelerle oldukça zengin bir kelime hazinesine sahip olan diller arasında yer alır. Zengin bir kelime haznesinin olması sayesinde neredeyse her kelimenin bir ya da birden fazla anlamı ya da eş anlamlı karşılığı bulunur. Yukarı kelimesi de Eski Türkçe kökenli bir kelimedir. Cümle içinde farklı görevlerde kullanılmasının yanı sıra mecaz anlamda da kullanılabilen yukarı kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yukarı eş anlamlısı nedir? Yukarı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yukarı kelimesi genellikle aşağı karşıtı olarak kullanılan bir kelimedir. Eski Türkçe kökenlidir ve "yokaru" kelimesinden evrilerek zamanla "yukarı" hâline gelmiştir. İsim, sıfat ve zarf görevinde kullanılabilmesinin yanı sıra mecaz anlamda da kullanılabilir. Türk Dil Kurumu, yukarı kelimesi için beş farklı tanım yapmıştır:

  • Bir şeyin üst bölümü
  • Yetkili kimse
  • Benzerleri arasında en üstte bulunan
  • Aşama, sınıf, makam bakımından ileride olan
  • Üst tarafa, üstteki kata, üste, yükseğe, yukarıya

Yukarı kelimesi kullanılarak farklı anlamlarda ve birleşik türde kelimeler ve atasözü de oluşturulur. Farklı kelimeler ile bir araya gelen yukarı kelimesinin geçtiği bazı örnek birleşik kelimeler şunlardır: "Yukarı mahalle, başyukarı, çiviyukarı, aşağı yukarı, yokuş yukarı, aşağılı yukarılı"

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Yukarı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yukarı kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Ancak yukarının eş anlamlısı olan kelimeler yukarı kelimesinin "bir şeyin üst bölümü" anlamında kullanılır. Yukarı kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekildedir:

  • Fevk
  • Mafevk

Cümle içinde yukarı kelimesi hangi amaçla kullanılıyorsa eş anlamlı olan kelimenin de bu anlama uyum gösterecek şekilde seçilmesi gerekir. Ancak yukarı eş anlamlısı olan fevk ve mafevk kelimeleri eskimiş, Arapça kökenli kelimelerdir. Bu kelimeler günümüzde pek sık kullanılmaz.

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Yukarının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yukarının eş anlamlısı ile örnek cümleler kurularak bu kelimenin anlamını pekiştirmek mümkün olur. Yukarı eş anlamlısı olan kelimeleri kullanılarak oluşturulan bazı örnek cümleler:

  • Fevkimde kuşlar uçuyor, deme keyfime.
  • Beşeri aklın mavekinde uçuşan büyük mahlukatlar gözle görülecek kadar şeffaf.
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