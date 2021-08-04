Yüksek pH derecesi ve sıcaklığıyla dünyanın en ölümcül gölü: Natron Gölü

Tanzanya’nın Arusha bölgesinde yer alan Natron Gölü, dünyanın en ölümcül yerlerinden biri olarak görülüyor. Gölde balıkçılık yapılması ya da yüzülmesi uzman isimler tarafından tavsiye edilmiyor. Çünkü gölün suyu son derece aşındırıcı ve 60 dereceye yakın bir sıcaklığa sahiptir. Sıcaklığının yüksek olmasının yanı sıra Natron Gölü’nün pH değeri yaklaşık 12 civarındadır. Ülkemizde bulunan Van Gölü gibi sodalı olma özelliği gösteren Natron Gölü, karbonat gibi mineraller bakımından oldukça zengindir. Bu suda ölen hayvanlar çürümek yerine kalsiyumla kaplanarak taşlaşırlar.

MUMYALAYICI ÖZELLİĞE SAHİP

Mumyalamada kullanılan karbonat, bikarbonat, klorid ve sodyum sulfat karışımına verilen isim olan natron gölün adını da oluşturur. Eski Mısır mumyalarının hazırlık aşamasında da kullanılan sodyum karbonat, Natron Gölü’nde ölen hayvanların çürümesini engellediğinden, göl civarında çok sayıda taşlaşmış hayvan da göze çarpıyor.



