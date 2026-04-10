Yulaf lapası sağlıklı mı? Bilimsel araştırmalar yanıtladı

Son yıllarda sosyal medyada tartışma konusu haline gelen yulaf lapası, bazı ürünlerin yüksek yağ, şeker ve tuz (HFSS) kapsamına girmesiyle 'sağlıklı mı, değil mi?' sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Bilimsel araştırmalar, yulafın hala en faydalı besinlerden biri olduğunu ortaya koydu.

Son bilimsel incelemelerde yulaf, “en umut vadeden fonksiyonel gıdalardan biri” olarak tanımlanıyor. Araştırmalar, düzenli yulaf tüketiminin kalp hastalığı, iltihaplanma ve Tip 2 Diyabet riskini azaltabileceğini gösteriyor.

TOK TUTAR, KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI OLUR

Yulaf ezmesi bir tam tahıldır. Tam tahıllar, rafine tahıllara göre %75’e kadar daha fazla besin içerebilir. Bunun nedeni, besin değerlerinin büyük kısmının kepek ve embriyo kısmında bulunmasıdır.

Tam tahılların yüksek lif içeriği, daha uzun süre tok kalmayı sağlar. Caleigh Sawicki’ye göre bu durum, aşırı yeme riskini azaltabilir. Yapılan çalışmalar, günde üç porsiyon tam tahıl tüketen bireylerde daha düşük vücut kitle indeksi ve daha az karın yağı görüldüğünü ortaya koyuyor.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Düzenli tam tahıl tüketiminin, kalp hastalığı, inme ve Tip 2 Diyabet riskini %30’a kadar azaltabileceği belirtiliyor. Yulafın içerdiği magnezyum, potasyum ve antioksidanlar kan basıncını dengelemeye yardımcı olabilir.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜREBİLİR

Yulafın içerdiği beta-glukan adlı çözünür lif, özellikle 'kötü' LDL kolesterolü düşürmede etkili görülüyor. Yapılan bir araştırma, kısa süreli yoğun yulaf tüketiminin kolesterol seviyelerinde %10’a varan düşüş sağlayabildiğini gösterdi.

HER YULAF AYNI DEĞİL

Uzmanlar, yulaf etiketli her ürünün sağlıklı olmadığını vurguluyor. Hazır ürünlerde eklenen şeker ve tuz oranı yüksek olabilir. Bu nedenle etiket okumak büyük önem taşıyor.

Yulaf, klasik yulaf lapası, ece bekletilmiş yulaf, fırınlanmış tarifler ve atıştırmalık barlar şeklinde kolayca tüketilebilir. Ayrıca rafine tahıllar yerine tam tahılların tercih edilmesi öneriliyor.

GLUTEN VE HASSASİYET UYARISI

Yulaf doğal olarak glutensiz olsa da üretim sırasında bulaşma riski bulunabilir. Bu nedenle hassasiyeti olanların 'glutensiz' ibaresine dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca bazı tahıllar, hassas bağırsak sendromu olan kişilerde sindirim sorunlarına yol açabilir.

Bilimsel veriler, yulaf lapasının doğru şekilde tüketildiğinde sağlıklı bir seçenek olduğunu ortaya koyuyor ancak işlenmiş ve katkı maddesi içeren ürünler yerine sade ve doğal yulaf tercih etmek en doğru yaklaşım olarak öne çıkıyor.

