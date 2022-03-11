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Yumurtadan daha fazla protein içeren 7 yiyecek

11.03.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasların gelişiminde önemli rol oynayan proteinler ayrıca tırnakların sağlıklı olmasına, cildin güzel görünmesine de yardımcı olur. Sağlıklı bir yaşam için protein tüketimi önemlidir. Yumurtada birçok protein bulunur ancak yumurtadan daha fazla protein içeren yiyecekler de vardır.

Yumurtadan daha fazla protein içeren 7 yiyecek

Sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi protein özellikle sporcular tarafından sıklıkla tüketilir. Uzun süre tok tutma özelliği olan protein, basit karbonhidratlar gibi kan şekerini yükseltmez. İyi bir protein kaynağı olan ve düşük kaloriye sahip yumurta sporcular tarafından gün içerisinde sıklıkla tüketilir. Bir büyük yumurtada yaklaşık 6.42 gram protein vardır. Bazı gıdalar, yumurtadan daha fazla protein içerir.

SOYA FASULYESİ

Bir bardak pişmiş soya fasulyesinde 28 gram protein bulunur. Soyayı salatalarınıza, yemeklerinize ekleyebilir ya da atıştırmalık olarak kullanabilirsiniz.

Yumurtadan daha fazla protein içeren 7 yiyecek

SİYAH FASULYE

Yarım bardak siyah fasulyede var olan protein miktarı 8 gramdır. İçeriğinde yüksek protein barındıran fasulye aynı zamanda lif kaynağıdır. Fasulye tüketmek, lif almanın en güzel yoludur.

Yumurtadan daha fazla protein içeren 7 yiyecek

SOYA PEYNİRİ (TOFU)

Protein kaynağı olan tofunun yumuşak olanını smoothie'ler için tercih edebilirsiniz. Sert olanını ise çorbalara ilave edebilir ya da az yağda kızartabilirsiniz.

Yumurtadan daha fazla protein içeren 7 yiyecek

SÜZME YOĞURT

Süzme yoğurdun bir bardağında 25 gram protein bulunur. Ayrıca süzme yoğurdu ev yapımı lor peyniriyle karıştırıp tüketirseniz daha fazla protein alırsınız. Öte yandan süzme yoğurdu kahvaltılarda da tercih edebilirsiniz.

Yumurtadan daha fazla protein içeren 7 yiyecek

KİNOA

Posa bakımından zengin olan kinoa kas gelişiminde de etkilidir. Tam protein kaynağı olarak bilinir ve gerekli tüm amino asitleri sağlar. Bu tahılın bir bardak pişmişinde 8 gram protein bulunur.

Yumurtadan daha fazla protein içeren 7 yiyecek

ÇEDAR PEYNİRİ

Peynir doymuş yağ ve sodyum açısından zengindir ancak oldukça da sağlıklı olduğu tespit edilmiştir. İçeriğinde çinko, kalsiyum, fosfor, A ve B12 vitaminleri yer alır. Yaklaşık 30 gramında 7 gramdan fazla protein vardır.

Yumurtadan daha fazla protein içeren 7 yiyecek

ÇÖKELEK (LOR PEYNİRİ)

Kalorisi az olan 100 gram çökelekte yaklaşık 23 gram protein vardır. Besleyici olan çökelek kahvaltı sofralarında ya da içeceklerin içerisinde tüketilebilir.

Yumurtadan daha fazla protein içeren 7 yiyecek


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