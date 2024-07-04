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  4. Yunanistan'da ödediği hesapla gündemdeydi! Öykü Gürman tatil karelerini paylaşmaya doyamadı

Yunanistan'da ödediği hesapla gündemdeydi! Öykü Gürman tatil karelerini paylaşmaya doyamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.07.2024 15:59
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Geçtiğimiz sene Fatih İçmeli ile dünyaevine giren Öykü Gürman geçtiğimiz günlerde Yunanistan tatilini anlatmış ve ödediği hesapla uzun süre gündem olmuştu. Öykü Gürman şimdi de Yunanistan tatilinden karelerini peş peşe paylaştı. Ünlü ismin paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yunanistan'da ödediği hesapla gündemdeydi! Öykü Gürman tatil karelerini paylaşmaya doyamadı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiriyor. İkizi Berk Gürman ile birlikte söylediği ''Evlerinin Önü Boyalı Direk'' şarkısıyla tanınan ünlü isim her yaptığı ile olay oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan tatilini anlatan Öykü Gürman ödediği hesabı söylemiş ve açıklaması sayesinde uzun süre gündem olmuştu.

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'TÜRKİYE'DEN DAHA UCUZ'

Yunanistan için 'deniz ürünleri olsun, salata, kalamar, karides, balık falan o konuda çok başarılı ve çok uygun' diyen Gürman iki kişi için 35 Euro ödediklerini söyleyince sosyal medyada 'Türkiye'den daha ucuz' yorumları yapılmıştı.

öykü 2

Öykü Gürman şimdi de Yunanistan tatilinden karelerini sosyal medya hesabından paylaşmaya doyamadı.

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BEĞENİ YAĞDI

Gürman'ın peş peşe paylaştığı tatil karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Express


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Öykü Gürman
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