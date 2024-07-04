Yunanistan'da ödediği hesapla gündemdeydi! Öykü Gürman tatil karelerini paylaşmaya doyamadı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiriyor. İkizi Berk Gürman ile birlikte söylediği ''Evlerinin Önü Boyalı Direk'' şarkısıyla tanınan ünlü isim her yaptığı ile olay oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan tatilini anlatan Öykü Gürman ödediği hesabı söylemiş ve açıklaması sayesinde uzun süre gündem olmuştu.

'TÜRKİYE'DEN DAHA UCUZ'

Yunanistan için 'deniz ürünleri olsun, salata, kalamar, karides, balık falan o konuda çok başarılı ve çok uygun' diyen Gürman iki kişi için 35 Euro ödediklerini söyleyince sosyal medyada 'Türkiye'den daha ucuz' yorumları yapılmıştı.

Öykü Gürman şimdi de Yunanistan tatilinden karelerini sosyal medya hesabından paylaşmaya doyamadı.

BEĞENİ YAĞDI

Gürman'ın peş peşe paylaştığı tatil karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.









